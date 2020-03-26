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Тигрицу Елену, обитающую в Приамурье, «поймала» фотоловушка (видео)

Тигрицу Елену, обитающую в Приамурье, «поймала» фотоловушка (видео)
Фото: кадр видео

Центр «Амурский тигр» 26 марта опубликовал в Инстаграме видео с тигрицей Еленой, обитающей на территории Амурской области. Животное ведет оседлый образ жизни.

Елена и ее брат Павлик были выпущены в дикую природу Приамурья в мае 2019 года. Благодаря спутниковым ошейникам известно, что после выпуска самец большую часть времени проводит в пути, исследуя север региона. А самка, напротив, обосновалась в Хинганском заповеднике и практически не покидает его.

«Оседлый образ жизни, который выбрала Елена, позволил сотруднику заповедника Вячеславу Кострикину установить фотоловушки и "поймать" хищницу в их объектив», – сказано в сообщении Центра.

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#животные #природа

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