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сегодня, 20:13 4

Из-за коронавируса ограничат занятия в спортивных секциях Приамурья

Из-за коронавируса ограничат занятия в спортивных секциях Приамурья
Фото: pixabay.com

Занятия в спортивных секциях Приамурья рекомендовано проводить в ограниченном режиме. Такие рекомендации руководителям амурских спортивных школ, федераций и клубов дали в министерстве спорта региона. Цель – не допустить распространение коронавируса.

Согласно приказу, проводить тренировки стоит в группах не более 30 человек. При этом несовершеннолетние могут посещать занятия только с письменного разрешения родителей. Ограничения будут действовать до 10 апреля. Все спортивные мероприятия отменены до особого распоряжения, сообщается в Инстаграме министерства по физической культуре и спорту Амурской области 26 марта.

Изменить рекомендуется и порядок пропуска в спортивные учреждения, чтобы сократить поток посетителей. В этих же целях придется приостановить личный прием граждан – все дела решать по телефону или при помощи электронных ресурсов. Среди сотрудников необходимо провести беседы о том, какие меры предпринять для недопущения распространения коронавируса; установить масочный режим и график проветривания и дезинфекции помещений. ​

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#коронавирус #спорт

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Комментарии
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  • Димко

    Димко
    1 час назад

    не понятно, зачем что-то ограничивать, если ни одного случая нет? получается что заразиться-то невозможно.. или я чего то не понимаю?

  • ВикторияU

    ВикторияU
    1 час назад

    А потом срок всех этих ограничительных мероприятий пройдёт, заболевших по стране за это время станет гораздо больше (у нас надеюсь никто) и можно подумать опять откроют школы, секции и тп...

  • full

    full
    35 минут назад

    Издержки ручного управления огромной страной - команды выглядят нелепо, а уж эффективность просто запредельная. Зато формальный подход как всегда на высоте - работу работали, если что, мы ни при чем.

  • bayan-spam

    bayan-spam
    29 минут назад

    САЖАТЬ ВСЕХ НА КАРАНТИН КТО ПРИЛЕТАЕТ В ГОРОД! и вируса не будет!

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