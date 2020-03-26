Из-за коронавируса ограничат занятия в спортивных секциях Приамурья

Занятия в спортивных секциях Приамурья рекомендовано проводить в ограниченном режиме. Такие рекомендации руководителям амурских спортивных школ, федераций и клубов дали в министерстве спорта региона. Цель – не допустить распространение коронавируса.

Согласно приказу, проводить тренировки стоит в группах не более 30 человек. При этом несовершеннолетние могут посещать занятия только с письменного разрешения родителей. Ограничения будут действовать до 10 апреля. Все спортивные мероприятия отменены до особого распоряжения, сообщается в Инстаграме министерства по физической культуре и спорту Амурской области 26 марта.

Изменить рекомендуется и порядок пропуска в спортивные учреждения, чтобы сократить поток посетителей. В этих же целях придется приостановить личный прием граждан – все дела решать по телефону или при помощи электронных ресурсов. Среди сотрудников необходимо провести беседы о том, какие меры предпринять для недопущения распространения коронавируса; установить масочный режим и график проветривания и дезинфекции помещений. ​