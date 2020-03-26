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сегодня, 19:54 0

Благовещенец пойдет под суд за совершение более 20 краж

Благовещенец пойдет под суд за совершение более 20 краж
Фото: pixabay.com

Прокуратура Благовещенска направила в суд уголовное дело в отношении жителя города. Его обвиняют в многочисленных кражах из подвальных помещений многоквартирных домов.

На счету горожанина более 20 краж. Следствием установлено, что с февраля по апрель 2019 года благовещенец, не имеющий постоянного источника дохода, не желая зарабатывать деньги законным путем, похищал различные вещи и предметы из подвальных помещений многоквартирных домов.

Уголовное дело по существу рассмотрит Благовещенский городской суд. В соответствии с Уголовным кодексом, амурчанину грозит лишение свободы, сообщает прокуратура Амурской области.

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#криминал #происшествия

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