Благовещенец пойдет под суд за совершение более 20 краж

Прокуратура Благовещенска направила в суд уголовное дело в отношении жителя города. Его обвиняют в многочисленных кражах из подвальных помещений многоквартирных домов.

На счету горожанина более 20 краж. Следствием установлено, что с февраля по апрель 2019 года благовещенец, не имеющий постоянного источника дохода, не желая зарабатывать деньги законным путем, похищал различные вещи и предметы из подвальных помещений многоквартирных домов.

Уголовное дело по существу рассмотрит Благовещенский городской суд. В соответствии с Уголовным кодексом, амурчанину грозит лишение свободы, сообщает прокуратура Амурской области.