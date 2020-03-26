В заксе Приамурья обсудили меры по недопущению распространения коронавируса

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«Регион живет в режиме повышенной готовности с конца января. Приамурье – приграничный регион, и мы одними из первых столкнулись с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Наши специалисты не раз сталкивались с подобными ситуациями и имеют достаточный опыт в вопросах недопущения распространения инфекций. Сейчас все вопросы по недопущению распространения решаются на заседании штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в состав которого включено две подгруппы, по медицинским и экономическим вопросам», – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

О мерах, принимаемых по недопущению распространения коронавируса, доложила зампред правительства региона (руководитель подгруппы штаба по медицинским вопросам) Юлия Рябинина.

«Сегодня в изоляторе на базе детской городской клинической больницы Благовещенска находятся под наблюдением 25 граждан, которые были в контакте с лицами с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией. Согласно постановлению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, в Приамурье идет развертывание резервного инфекционного госпиталя на базе городской клинической больницы Благовещенска. Пациенты оттуда будут предварительно переведены. Еще 13 иностранных граждан, имеющих вид на жительство на территории России, находятся в обсервации в селе Волково. Плановые госпитализации в больницах области приостановлены», – сказала Юлия Рябинина.

Губернатор Василий Орлов сообщил депутатам о создании еще трех лабораторий для исследования проб на новую коронавирусную инфекцию. Предварительно они будут размещены на базе областной инфекционной больницы, областной взрослой больницы и в городе Свободном. Деньги на оборудование – 7,5 миллиона рублей – выделили из областного резервного фонда. Имеется возможность привлечения для исследований одного из частных медицинских центров. При необходимости, этот комплекс мер позволит увеличить число исследуемых проб.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, депутаты поинтересовались оснащением средствами индивидуальной защиты сотрудников медучреждений.

«Средствами индивидуальной защиты в первую очередь обеспечиваются лечебные учреждения. Потребность региона изучена и отправлена в Минпромторг России, который распределяет поставки средств защиты по регионам страны в зависимости от численности населения. По нашим сведениям, медицинские маски поступят в Приамурье в ближайшие дни», – сказала Юлия Рябинина.

Василий Орлов напомнил о сложной ситуации, в которой сейчас оказался бизнес. «Перед экономическим блоком штаба стоит задача до пятницы представить варианты поддержки предпринимателей. Если у самих бизнесменов есть дельные предложения, мы готовы их рассмотреть и обсудить», – сказал руководитель области.

Большое количество мероприятий было проведено в течение последних двух месяцев и на площадке Амурского ГПЗ. «Сюда приезжает большое количество мигрантов, и это зона риска. В связи с этим была развернута соответствующая инфраструктура, приобретено оборудование для измерения температуры тела, до минимума сведена релокация сотрудников», – сказал Василий Орлов.