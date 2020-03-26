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26марта
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Жесткое ДТП с такси произошло в Зее (фото, видео)

Жесткое ДТП с такси произошло в Зее (фото, видео)

26 марта в редакцию ИА «Амур.инфо» поступила информация о жестком ДТП в Зее. Его участниками стали две легковушки, в том числе автомобиль такси.

«Белая машина стояла возле дома, людей в ней не было. Водитель такси (…) начал обгон другой машины и слетел с дороги. Думаю, понятно, что скорость у него была далеко не 60 километров в час. После удара белая машина отлетела на 3-4 метра с того места, где изначально стояла. Поврежден дом. Обе машины восстановлению не подлежат», – информируют амурчане.

Они отмечают, что при этом люди в аварии не пострадали. Агентство обратилось за комментарием в управление ГИБДД по Амурской области, где также сказали, что обошлось без пострадавших.

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#ДТП #Зея #происшествия #транспорт

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