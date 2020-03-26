Глава Приамурья встретился с новым начальником амурского УМВД

Губернатор Амурской области Василий Орлов встретился с новым начальником УМВД России по региону Константином Носковым. Темой разговора стало обеспечение безопасности амурчан и налаживание плодотворного взаимодействия между органами власти.

«Вы коренной дальневосточник и знаете специфику работы на нашей территории. Ваш многолетний опыт говорит сам за себя. Думаю, у нас вместе много интересной работы», – сказал Василий Орлов.

Новый начальник УМВД региона назначен на должность 18 марта. Ранее Амур.инфо сообщало о назначении Носкова со ссылкой на источник.

Константин Анатольевич – уроженец Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. В 1996 году окончил Московский институт министерства внутренних дел России. Службу в органах внутренних дел начал с должности оперативного уполномоченного уголовного розыска отдела внутренних дел центрального района Комсомольска-на-Амуре. Позднее перешел на должность заместителя начальника отдела уголовного розыска криминальной милиции, а через год был назначен начальником отдела уголовного розыска.

С 2008 года Константин Анатольевич занимал пост заместителя начальника управления внутренних дел по Хабаровскому краю. В 2011 году после реорганизации возглавил управление по работе с личным составом УМВД России по Хабаровскому краю.

В феврале 2015 года Носков был назначен на должность заместителя начальника главного управления министерства внутренних дел РФ по Челябинской области, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Фото: amurobl.ru