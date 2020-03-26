На случай появления коронавируса Амурский ГПЗ оборудовал у себя обсерваторы

Руководство Амурского газоперерабатывающего завода рассказало журналистам, какие меры предпринимаются на самой масштабной российской стройке против коронавируса.

На сегодняшний день в возведении Амурского ГПЗ принимают участие порядка 31 тысячи рабочих, из них более 60 % – иностранные граждане 23 национальностей. Как рассказал заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром переработка Благовещенск» Андрей Белоусов, работники проживают в вахтовых посёлках – кэмпах. Их три основных – на 5 тысяч человек, на 6 тысяч и на 16,5 тысячи.

Чтобы не допустить проникновение вируса на территорию, на месте создан собственный штаб, в который входят сотрудники «Газпром переработки Благовещенск», генерального подрядчика – НИПИГАЗ и представители всех крупных строительных компаний. На заводе разработан план профилактических мероприятий, который синхронизирован с планом города Свободный

В качестве мер на территории завода заканчивают возведение 4 обсерваторов, которые будут вмещать до 350 человек. Предполагается, что там будут содержаться люди, имевшие контакт с больным коронавирусом. Самих инфицированных будут передавать в инфекционное отделение Свободного.

«Обсерваторы – это не просто помещения, в которых есть отдельно выделенные комнаты с изолированным проживанием людей. Это здания, которые полностью оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. При первом контактном, которого мы туда переселяем с кэмпа, вместе с ним туда будет заезжать медицинский сотрудник, который его будет наблюдать. Обязательно – охрана. Обсерваторы ограждены, чтобы не было несанкционированных выходов. То есть основная масса контактных будет находиться у нас», – поделился на встрече заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром переработка Благовещенск» Андрей Белоусов.

Кроме этого, на территории завода имеются медицинские пункты, лицензированные свободненской городской больницей. Там также имеются изоляторы, которые в первое время готовы принять инфицированных. У подрядчиков отдельно заключены договоры с больницей города Свободный на госпитализацию и оказание медицинских услуг сотрудникам.

В качестве одной из мер ограничены переезды в Свободный без производственной необходимости.

В условиях ограничительных мер на территории России на Амурском ГПЗ приостановлена релокация специалистов – до особых распоряжений Роспотребнадзора. На сегодняшний день прекращена перевахтовка в тех организациях, где применяется вахтовый метод работы, учтены этические и юридические вопросы: согласие работника на пролонгацию вахты, отсрочку отпуска, продление трудовых виз на период ограничения передвижений по всей России и закрытии границ ряда стран в связи с пандемией. Некоторые компании перевели инженерный состав и специалистов, проживающих в городе, на режим удалённой работы.

Ранее прибывшие сотрудники, как и положено, проходят 14-дневный карантин. Более того, прибывшие из служебных командировок специалисты, проживающие в городе, находятся на самоизоляции с прохождением всех предписанных эпидемиологических норм, проведением трехуровневых анализов. Для исключения возможности заражения вирусом нового типа проводятся ежедневно превентивные меры: дезинфекция мест общего пользования и транспорта, термометрия, организован круглосуточный медицинский контроль, размещена информация на разных языках о мерах предотвращения заражения и о профилактике, созданы пять обсерваторов, усилены группы медицинского персонала. Медицинский контроль осуществляется регулярно Роспотребнадзором по Амурской области, специалистами Свободненской городской больницы, здравпунктов на территории Амурского ГПЗ.

По состоянию на 26 марта 2020 года случаев заболевания строителей Амурского ГПЗ новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. Не наблюдается и всплеска респираторных вирусных инфекций, гриппа. Стройка идет в штатном режиме.