Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:58 3

За сутки в России подтвердилось еще 182 случая коронавирусной инфекции

За сутки в России подтвердилось еще 182 случая коронавирусной инфекции
Фото: pixabay.com

Федеральный Роспотребнадзор опубликовал данные о подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России. За последние сутки в России зарегистрировано еще 182 подтвержденных случая.

В Москве зарегистрировано 136 из них; 7 – в Свердловской области; по 5 случаев – в Санкт-Петербурге и Пермском крае; в Якутии – 4; в Ставропольском крае, Татарстане, Челябинской области и Красноярском крае – по 3 случая; по 2 в Псковской, Самарской областях, Ханты-Мансийском АО и Бурятии; а также по одному случаю – в Республике Хакасия, в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях и в Хабаровском крае.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что заболевшие посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Установлено, с кем они контактировали. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах.

За сутки выписаны по выздоровлении 9 человек: Москва – 1 , Московская область – 5, Санкт-Петербург – 3. За весь период выписано 38 человек.

Просмотров всего: 437

#здоровье #коронавирус

распечатать


Коронавирус

Для помощи людям на время пандемии коронавируса заработал специальный сайт
Коронавирус

На случай появления коронавируса Амурский ГПЗ построил у себя обсерваторы

В России и мире

Ночью видно, как на небосводе быстро разгорается зеленое пятно
Происшествия

Отец ребенка, пострадавшего в аквапарке Благовещенска, рассказал подробности случившегося
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Stat

    Stat
    54 минуты назад

    А сколько гриппа за сутки в России?

  • headache

    headache
    48 минут назад

    Как то странно.По всей россии каждые сутки заражаються все новые и новые люди, а в амурке все прекрасно. Ниодного. Как так? Если что то происходит, значит кому-то так надо.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    40 минут назад

    Надо было Москву сразу изолировать по максимуму

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь