За сутки в России подтвердилось еще 182 случая коронавирусной инфекции

Федеральный Роспотребнадзор опубликовал данные о подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России. За последние сутки в России зарегистрировано еще 182 подтвержденных случая.

В Москве зарегистрировано 136 из них; 7 – в Свердловской области; по 5 случаев – в Санкт-Петербурге и Пермском крае; в Якутии – 4; в Ставропольском крае, Татарстане, Челябинской области и Красноярском крае – по 3 случая; по 2 в Псковской, Самарской областях, Ханты-Мансийском АО и Бурятии; а также по одному случаю – в Республике Хакасия, в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях и в Хабаровском крае.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что заболевшие посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Установлено, с кем они контактировали. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах.

За сутки выписаны по выздоровлении 9 человек: Москва – 1 , Московская область – 5, Санкт-Петербург – 3. За весь период выписано 38 человек.