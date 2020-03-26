В Благовещенске нашли водителя автобуса, который сбил девушку

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Водитель наехал на 16-летнюю девушку и скрылся с места происшествия. Она пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия пострадавшая получила травмы и самостоятельно обратилась в травмпункт.

Как сообщает городской отдел ГИБДД, в отношении водителя – мужчины 1970 года рождения – составлен административный протокол, который направлен на рассмотрение в мировой суд.