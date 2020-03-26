В Благовещенске задержали предполагаемого вандала (видео)

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В Благовещенске полицейские задержали молодого человека, который может быть причастен к порче чужого имущества. Парень признался, что нанес надписи на остановку общественного транспорта и еще ряд объектов в городе.

Полицейские при патрулировании улиц Благовещенска в ночное время обратили внимание на то, что в центре города разрисована остановка общественного транспорта. При осмотре квартала недалеко от места происшествия стражи правопорядка увидели группу молодых людей. У одного юноши на руках имелись следы от краски. Граждан препроводили в дежурную часть. При личном досмотре в рюкзаке одного из них полицейские обнаружили баллончик с краской.

В ходе опроса один из задержанных пояснил, что это он нанес надписи на остановку, а также другие объекты Благовещенска, в том числе на здание, расположенное на переулке Релочном.

В настоящее время по нескольким фактам решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 7.17 КоАП РФ «Уничтожение или повреждения чужого имущества». Часть материалов в рамках статьи 4.6 ЗАО «Самовольное нанесение надписей или рисунков» будет направлена в административную комиссию администрации Благовещенска для рассмотрения и принятия решения.

По факту нанесения надписей на здание на переулке Релочном проводится доследственная проверка. Устанавливается причастность к данным происшествиям и других лиц, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в Благовещенске видеокамера сняла вандалов, испортивших несколько объектов.

Видео: 28.мвд.рф