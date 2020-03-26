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сегодня, 17:20 5

Чабан из Екатеринославки 10 лет игнорирует огромную лужу на улице

Чабан из Екатеринославки 10 лет игнорирует огромную лужу на улице
Фото: pixabay.com

В редакцию Амур.инфо обратился житель Екатеринославки Октябрьского района, который живет по улице Комбинат Таежный, где в теплое время года разливается огромная лужа. Обращения в сельскую администрацию, которой руководит Владимир Чабан, успехом не увенчались.

«Каждый год одно и то же — вода разливается, что не пройти, и подвал полный воды. Уже лет десять, наверное, пишем в сельсовет, но ничего не делается. Глава администрации приезжает, говорит, что все сделаем, план готовится», — рассказал житель села Михаил Лунев.

Сам мужчина живет на улице Комбинат Таежный в доме № 4, но говорит, что топит и соседние дома — № 5 и № 6. Он даже объяснял главе сельсовета, что можно сделать. По его мнению, проблема уйдет, если в определенном месте на улице прокопать кювет для сточных вод, и где нужно — проложить трубу.

Корреспонденту Амур.инфо удалось связаться с главой Екатеринославского сельсовета Владимиром Чабаном. «Так это Лунев, ему делать нечего. Снег выпал, растаяло, лужи у нас везде. Он может ее обойти? Я вот не помню, чтобы у нас где-то затапливало дома, чтобы в подвал шло, в подъезды. Никогда не было! Мы обследуем, конечно. Но я не вижу там проблемы — снег растает, лужи уйдут. Тем более, мы сейчас ничего не сделаем — все замерзшее», — прокомментировал ситуацию глава сельской администрации.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • Моя любовь

    Моя любовь
    1 час назад

    Вам самим не стыдно так унижать человека? "ЧАБАН ИЗ ЕКАТЕРИНОСЛАВКИ" Противно читать такие желтушные заголовки.

  • Simon12321

    Simon12321
    8 минут назад

    В Екатеринославки как после Чернобыля,дорог вообще нет,кругом грязь,лужи,пыль

    Улицы вообще без освещения,горит только на центральной улице!!!!

    Гнать этого Чабана и главу района Дементьева

  • Simon12321

    Simon12321
    8 минут назад

    В Екатеринославки как после Чернобыля,дорог вообще нет,кругом грязь,лужи,пыль

    Улицы вообще без освещения,горит только на центральной улице!!!!

    Гнать этого Чабана и главу района Дементьева

  • Simon12321

    Simon12321
    8 минут назад

    В Екатеринославки как после Чернобыля,дорог вообще нет,кругом грязь,лужи,пыль

    Улицы вообще без освещения,горит только на центральной улице!!!!

    Гнать этого Чабана и главу района Дементьева

  • Simon12321

    Simon12321
    8 минут назад

    В Екатеринославки как после Чернобыля,дорог вообще нет,кругом грязь,лужи,пыль

    Улицы вообще без освещения,горит только на центральной улице!!!!

    Гнать этого Чабана и главу района Дементьева

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