Ночью видно, как на небосводе быстро разгорается зеленое пятно

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Зеленое пятно, появившееся на небосводе в декабре прошлого года, стремительно разгорается и становится ярче. Оно увеличивается гораздо быстрее, чем ожидали, тогда как недавно было едва заметно. Конспирологи не сомневаются, что это знамение, и проводят аналогию с пандемией коронавируса: видимые размеры пятна увеличиваются так же быстро, как и число зараженных.

Но далекие от мистики астрономы поясняют, что подобные совпадения случайны. Зеленое пятно – комета ATLAS (C2019 Y4), влетевшая в Солнечную систему. Она сближается с Солнцем и нагревается, испуская газы.

Сейчас комету видно в телескопы, она пересекает орбиту Марса. А в начале апреля станет хорошо заметной и невооруженным глазом. К концу мая ATLAS окажется внутри орбиты Меркурия и станет еще ярче. По прогнозам, небесное тело будет выглядеть в 4 раза больше видимого диаметра полной Луны. Зрелище ожидается впечатляющее, если комета не распадется на части, пролетая рядом с Солнцем.

Как сообщает «Комсомольская правда», комета ATLAS была обнаружена 28 декабря 2019 года с помощью установленной на Гавайских островах автоматизированной системы предупреждения об астероидной опасности – Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), в честь которой небесная странница и была названа.

Комета – из числа так называемых долгопериодических. Оборот вокруг Солнца делает за 2767,68 лет. Последний раз была в 747 году до нашей эры, следующий визит нанесет в XLVII веке.

В нынешнем году ATLAS окажется на минимальном расстоянии от Солнца 31 мая. Будет видна как призрачное зеленое пятно в вечерние часы низко над горизонтом в созвездиях Жирафа и Персея. Цвет комете – газовому облаку, которое окружает ее ядро, – придают газы – циан и двухатомный углерод.