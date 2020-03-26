Олег Имамеев проверил, как идет берегоукрепление набережной Зеи в Благовещенске (фото)

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В Благовещенске ведутся работы по берегоукреплению набережной реки Зеи. Ход строительства проверил первый заместитель мэра города Олег Имамеев. На выездном совещании присутствовали представители ГУКСа и подрядной организации, выполняющей работы.

«К работам мы приступили в январе текущего года, все подготовительные этапы уже завершены, на сегодняшний день строители перешли к земельным – отсыпают берег скальным грунтом, песчано-гравийной смесью. Параллельно ведется подготовка к выполнению железобетонных работ. Всего будет установлено 3 000 кубометров монолитных элементов. Данный участок будет выполнен в единой концепции с набережной реки Амур. По графику к благоустройству территории мы перейдем только в следующем году, но, по возможности, постараемся эти сроки сократить», – рассказал главный инженер подрядной организации Павел Ельчин.

Территория будет состоять из прямолинейных участков, смотровых площадок и лестничных спусков – всего порядка 660 метров. Смотровые площадки будут такими же, как на уже отреставрированных участках набережной Амура. Спуски к реке оборудуют лестницами и пандусами для маломобильных групп населения. Также на всей протяженности предусмотрено перильное ограждение прогулочной зоны, велосипедные дорожки и объекты наружного освещения. Еще в проект включено устройство коллектора ливневой канализации.

«В ноябре 2019 года был заключен контракт на производство работ по берегоукреплению данного участка. На это будет выделено порядка 384 миллионов рублей из бюджетов различных уровней. На сегодняшний день все работы ведутся в соответствии с графиком. Это будет мощное гидротехническое сооружение, которое не позволит размыть берег в период половодья, а также защитит данную часть города от подтопления. Кроме того, после реконструкции, эта часть набережной станет комфортной зоной отдыха для горожан любого возраста», – подчеркнул Олег Имамеев.

Согласно контракту, все работы по берегоукреплению и благоустройству будут завершены в ноябре 2021 года.

Власти Благовещенска напоминают, что в этом районе будет создаваться комплекс социально значимых объектов. В частности, в этом году здесь появится физкультурно-оздоровительный комплекс, уже ведутся подготовительные работы по возведению детского сада на 350 мест. Для удобства горожан запланировано строительство новой дороги, которая продлит улицу Конную до улицы Набережной, пишет пресс-служба администрации Благовещенска.