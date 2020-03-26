Отец ребенка, пострадавшего в аквапарке Благовещенска, рассказал подробности случившегося

«Все случилось примерно в 15:30. Сын купался в среднем бассейне. Там с двух сторон есть отверстия, из которых под напором бежит вода. Такое развлечение для детей. И вот на одной из сторон напор был сильнее, потому что там отвалилось заградительное устройство, которое этот напор и контролировало. Получилось отверстие диаметром сантиметров 50. Дети конечно продолжали играть в воде, подплывали к этому отверстию, и мой сын тоже подплыл к нему. И в тот момент, когда у него оказалась рука рядом с этим отверстием, ее засосало. Сын сразу ушел под воду с головой. Слава богу, все быстро среагировали. Я находился рядом, начал его вытаскивать, на подмогу подбежал инструктор, он нырнул в воду и начал подталкивать сына снизу», – рассказал папа мальчика.

После ребенка осмотрели сотрудники бассейна, а затем и прибывшие на место медики. Переломов и серьезных повреждений у него не нашли. В амурском минздраве сообщили, что мальчика госпитализировали в детскую областную больницу в состоянии средней тяжести.

«У него синдром сдавливания, рука посинела сильно до локтя. Но перелома не оказалось. Сосуды и нервные окончания целые, кровь циркулирует. Мы его оставили на ночь в больнице. Утром уже отек сошел, и мы сына забрали. Теперь каждый день физиопроцедуры надо делать. Пока мы здесь находимся, будем возить сына в больницу», – сказал мужчина.

Оказалось, что отец и сын когда-то жили в Благовещенске, но затем семья переехала в другой город. В областной центр они приехали в отпуск – в гости к родителям мужчины.

В амурском следственном управлении сообщили, что по факту случившегося ведется доследственная проверка. Отец мальчика добавил, что собирается подавать иск в суд на аквапарк за халатность.

«Эта заглушка отвалилась давно, не именно в тот момент, когда к отверстию подплыл мой сын. Просто никто не обратил на это внимания. Отдыхающие, наверное, думали, что так и должно быть, а сотрудники не среагировали. Хотя могли все это предотвратить, я считаю», – сказал мужчина.