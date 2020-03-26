Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:33 0

Отец ребенка, пострадавшего в аквапарке Благовещенска, рассказал подробности случившегося

Отец ребенка, пострадавшего в аквапарке Благовещенска, рассказал подробности случившегося
Фото: pixabay.com

Редакции Амур.инфо удалось побеседовать с отцом 8-летнего мальчика, пострадавшего в благовещенском аквапарке 25 марта. По словам мужчины, травму его сын получил из-за неполадки в бассейне.

«Все случилось примерно в 15:30. Сын купался в среднем бассейне. Там с двух сторон есть отверстия, из которых под напором бежит вода. Такое развлечение для детей. И вот на одной из сторон напор был сильнее, потому что там отвалилось заградительное устройство, которое этот напор и контролировало. Получилось отверстие диаметром сантиметров 50. Дети конечно продолжали играть в воде, подплывали к этому отверстию, и мой сын тоже подплыл к нему. И в тот момент, когда у него оказалась рука рядом с этим отверстием, ее засосало. Сын сразу ушел под воду с головой. Слава богу, все быстро среагировали. Я находился рядом, начал его вытаскивать, на подмогу подбежал инструктор, он нырнул в воду и начал подталкивать сына снизу», – рассказал папа мальчика.

После ребенка осмотрели сотрудники бассейна, а затем и прибывшие на место медики. Переломов и серьезных повреждений у него не нашли. В амурском минздраве сообщили, что мальчика госпитализировали в детскую областную больницу в состоянии средней тяжести.

«У него синдром сдавливания, рука посинела сильно до локтя. Но перелома не оказалось. Сосуды и нервные окончания целые, кровь циркулирует. Мы его оставили на ночь в больнице. Утром уже отек сошел, и мы сына забрали. Теперь каждый день физиопроцедуры надо делать. Пока мы здесь находимся, будем возить сына в больницу», – сказал мужчина.

Оказалось, что отец и сын когда-то жили в Благовещенске, но затем семья переехала в другой город. В областной центр они приехали в отпуск – в гости к родителям мужчины.

В амурском следственном управлении сообщили, что по факту случившегося ведется доследственная проверка. Отец мальчика добавил, что собирается подавать иск в суд на аквапарк за халатность.

«Эта заглушка отвалилась давно, не именно в тот момент, когда к отверстию подплыл мой сын. Просто никто не обратил на это внимания. Отдыхающие, наверное, думали, что так и должно быть, а сотрудники не среагировали. Хотя могли все это предотвратить, я считаю», – сказал мужчина.

Просмотров всего: 2361

#дети #здоровье #происшествия

распечатать


Происшествия

Жесткое ДТП с такси произошло в Зее (фото, видео)
Коронавирус

На случай появления коронавируса Амурский ГПЗ построил у себя обсерваторы

Коронавирус 3

За сутки в России подтвердилось еще 182 случая коронавирусной инфекции
Общество

В Благовещенске нашли водителя автобуса, который сбил девушку

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь