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сегодня, 16:25 0

Тело мужчины обнаружили в Зее (видео)

Тело мужчины обнаружили в Зее (видео)
Фото: pixabay.com

В соцсетях появилась информация о том, что в городе Зея на улице обнаружено тело мужчины. Это ИА «Амур.инфо» подтвердили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

В ведомстве сообщили, что 26 марта в городе Зея обнаружили тело мужчины без признаков насильственной смерти. Его личность установлена. Тело направлено на судебно-медицинское исследование для установления причин смерти.

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В Зее найден погибший мужчина⠀ ⠀ ⚡Нам в директ прислали видео, снятое, по словам его автора, сегодня утром в Зее, в районе Поликлиники, возле подстанции. Как рассказал нам народный корреспондент, мужчина на видео мёртв, в месте случившегося работала полиция. Кареты скорой помощи не было.⠀ ⠀ 🎞️По этическим причинам мы не можем показать оригинальное видео. На кадрах - погибший мужчина без видимых признаков насильственной смерти. Никакой официальной информации Управление МВД России по Амурской области пока не публиковало☝️⠀ ⠀ #зея #зейскийрайон #амурскаяобласть #зеявестник #открытыймуниципалитет

Публикация от Новости: Зея и Зейский район (@zvestnik)

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#Зея #происшествия

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