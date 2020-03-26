Тело мужчины обнаружили в Зее (видео)

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В Зее найден погибший мужчина⠀ ⠀ ⚡Нам в директ прислали видео, снятое, по словам его автора, сегодня утром в Зее, в районе Поликлиники, возле подстанции. Как рассказал нам народный корреспондент, мужчина на видео мёртв, в месте случившегося работала полиция. Кареты скорой помощи не было.⠀ ⠀ 🎞️По этическим причинам мы не можем показать оригинальное видео. На кадрах - погибший мужчина без видимых признаков насильственной смерти. Никакой официальной информации Управление МВД России по Амурской области пока не публиковало☝️⠀ ⠀ #зея #зейскийрайон #амурскаяобласть #зеявестник #открытыймуниципалитет