Рейс с российскими туристами из Таиланда прилетит на сутки раньше

Туристы, планировавшие вылет из Таиланда 29 марта, вернутся на родину днем ранее. Авиакомпания Azur air перенесла их рейс на 28 число.

Остальные два рейса, которые должны до конца месяца доставить россиян из Вьетнама и Таиланда домой, состоятся по расписанию. Как сообщало Амур.инфо, борт компании «Икар» из Пхукета ожидается в Благовещенске 30 марта, из Нячанга – 31 марта.

Время прибытия рейсов может быть изменено. Актуальная информация отражается на онлайн-табло аэропорта Благовещенска.

Все пассажиры по прибытии проходят двойной тепловизионный контроль и осмотр врача в аэропорту, после отправляются на самоизоляцию по месту проживания на 14 дней.

Аэропорт столицы Приамурья в настоящее время работает в штатном режиме, по расписанию выполняются все рейсы на внутренних авиалиниях, сообщает официальный сайт amurair.ru.