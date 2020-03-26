В Амурской области закрылись две ледовые переправы

В Шимановском районе завершена работа ледовой дороги, связывавшей два берега села Чагоян по реке Зее. В Мазановском районе закрыта переправа через Селемджу в поселке Ивановский. Решение о закрытии было принято 25 марта специальными комиссиями в связи с уменьшением льда на реках.

На реке установлены запрещающие аншлаги, произведена отсыпка съездов к переправам. В настоящее время в Приамурье продолжают функционировать шесть ледовых переправ.

При передвижении по ледовым переправам необходимо соблюдать основные правила. Выезжать на лёд нужно медленно, без рывков и торможений, со скоростью не более 10 километров в час. Перед выездом на лёд необходимо отстегнуть ремни безопасности. На ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим. Нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда. Перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется.

На незапланированных ледовых переправах велика угроза возникновения нештатных ситуаций. Если случилось так, что автомобиль оказался в воде, необходимо выполнить следующие действия:

немедленно покинуть машину, пока она держится на плаву, через боковые окна; двери желательно не открывать, так как машина быстрее пойдет ко дну;

если автомобиль ушел под воду, то перед тем как покинуть его, сделайте несколько глубоких вдохов и выбирайтесь из автомобиля; по возможности избавьтесь от тяжелой одежды (обуви, пальто, куртки);

если с вами оказался ребенок, прижмите его спиной к себе, закройте ему нос и рот ладонью и всплывайте.

Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает жителям области об опасности выхода людей и выезда автомобилей на лед в несанкционированных местах.