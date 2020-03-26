Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:11 0

В Амурской области будет ветрено: прогноз погоды на 27 марта

В Амурской области будет ветрено: прогноз погоды на 27 марта
Фото: pixabay.com

27 марта ночью в Амурской области облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой или умеренный снег. Ветер по северу подует с запада, северо-запада, по югу – с запада, юго-запада. Его скорость составит 4-9, в порывах до 14 метров в секунду.

Температура по северу опустится до минус 9...14, местами до – минус 20, по югу – до минус 5...10. Днем будет облачно с прояснениями, местами пройдет снег. Западный, северо-западный ветер разгонится до 5-10, в порывах до 15-18 метров в секунду. Температура по северу составит минус 4...9, по югу – до минус 5.

В Благовещенске ночью переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, его скорость – 5-10 метров в секунду, температура – минус 5...7. Днём будет облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Скорость западного, северо-западного ветра достигнет 5-10 метров в секунду, в порывах – до 15 метров. Температура воздуха – от нуля до минус 2, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

Просмотров всего: 370

#погода

распечатать


Общество

Рекордное тепло и первый дождь: чем удивила ночь 26 марта в Благовещенске
Общество

Погода в Благовещенске поставила новый температурный рекорд

Общество

Амурскую область захватит циклон: прогноз погоды на 26 марта
Общество

Гидрометцентр России пообещал Амурской области очень теплый май
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь