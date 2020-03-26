В Амурской области будет ветрено: прогноз погоды на 27 марта

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27 марта ночью в Амурской области облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой или умеренный снег. Ветер по северу подует с запада, северо-запада, по югу – с запада, юго-запада. Его скорость составит 4-9, в порывах до 14 метров в секунду.

Температура по северу опустится до минус 9...14, местами до – минус 20, по югу – до минус 5...10. Днем будет облачно с прояснениями, местами пройдет снег. Западный, северо-западный ветер разгонится до 5-10, в порывах до 15-18 метров в секунду. Температура по северу составит минус 4...9, по югу – до минус 5.

В Благовещенске ночью переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, его скорость – 5-10 метров в секунду, температура – минус 5...7. Днём будет облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Скорость западного, северо-западного ветра достигнет 5-10 метров в секунду, в порывах – до 15 метров. Температура воздуха – от нуля до минус 2, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.