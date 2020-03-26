Стало известно, сколько стоит перенос Олимпиады–2020

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По данным издания, бюджет Олимпиады на декабрь 2019 года составлял около 12,6 миллиарда долларов. После переноса Игр организаторы потратят на проведение соревнований около 15,3 миллиарда долларов. В этом случае Игры в Токио станут вторыми самыми дорогими в истории. Больше на проведение Олимпиады потратила лишь Россия при подготовке к соревнованиям в Сочи — 21,9 миллиарда долларов.

24 марта стало известно, что Олимпийские и Паралимпийские игры перенесены и состоятся не раньше лета 2021 года.

Из-за пандемии коронавируса были отменены практически все международные соревнования, запланированные на весну-лето 2020 года. Так, на 2021-й были перенесены чемпионат Европы и Кубок Америки по футболу, отменены чемпионат мира по фигурному катанию и хоккею, последние этапы Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам, сообщает «Лента.ру».