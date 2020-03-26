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сегодня, 15:59 0

Стало известно, сколько стоит перенос Олимпиады–2020

Стало известно, сколько стоит перенос Олимпиады–2020
Фото: depsport.admhmao.ru

Перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год может стоить организаторам 2,7 миллиарда долларов. Такую сумму приводит Forbes.

По данным издания, бюджет Олимпиады на декабрь 2019 года составлял около 12,6 миллиарда долларов. После переноса Игр организаторы потратят на проведение соревнований около 15,3 миллиарда долларов. В этом случае Игры в Токио станут вторыми самыми дорогими в истории. Больше на проведение Олимпиады потратила лишь Россия при подготовке к соревнованиям в Сочи — 21,9 миллиарда долларов.

24 марта стало известно, что Олимпийские и Паралимпийские игры перенесены и состоятся не раньше лета 2021 года.

Из-за пандемии коронавируса были отменены практически все международные соревнования, запланированные на весну-лето 2020 года. Так, на 2021-й были перенесены чемпионат Европы и Кубок Америки по футболу, отменены чемпионат мира по фигурному катанию и хоккею, последние этапы Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам, сообщает «Лента.ру».

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#коронавирус #спорт #финансы

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