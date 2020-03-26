Шестилетний мальчик погиб в Амурской области

Фото: архив Амур.инфо

Обновлено: 16:05



В Амурской области возбудили уголовное дело по факту гибели 6-летнего мальчика. Его придавило полистиролбетонными блоками на одной из баз в Благовещенске.

Вечером 25 марта мальчик находился на территории производственной базы, руководителем которой является его отец. На территории складировались полистиролбетонные блоки. Ими и придавило ребенка. Пострадавшего в бессознательном состоянии доставили в медицинское учреждение, где он скончался от полученных телесных повреждений.

Как сообщило следственное управление СКР по Амурской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Будут установлены обстоятельства произошедшего и виновные лица.