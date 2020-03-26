За строительство аэропорта Благовещенска поборются три крупных инвестора

В правительстве Амурской области завершился прием заявок на конкурс по строительству и реконструкции аэропорта Благовещенска. Проектом заинтересовались три крупных инвестора.

В начале апреля конкурсная комиссия определит участников, которые представят предложения по строительству, модернизации и улучшению инфраструктуры международных и внутренних авиалиний аэропорта Благовещенска.

«Строительство и модернизация инфраструктуры терминала международных авиалиний главного аэропорта Приамурья – это одна из основных задач, которые мы ставим в своей работе. За средства областного бюджета мы не можем провести комплекс модернизации, федеральные средства не направляются на строительство терминалов в субъектах, поэтому губернатором было принято решение проработать вопрос концессионных отношений. По условиям соглашения инвестор построит новый международный терминал, проведет реконструкцию грузового комплекса и привокзальной площади с расширением парковочной зоны. Улучшения коснутся и действующего терминала внутренних авиалиний», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Прием заявок для участия в конкурсе на право заключения концессионного соглашения шел с 4 декабря 2019 года.

«За последние три месяца желание инвестировать в воздушную инфраструктуру региона выразили три ведущих оператора аэропортов страны. Эти компании имеют большой опыт по строительству, реконструкции и эксплуатации подобных объектов», – отметил директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

Одна из заявок пришла от компании, входящей в состав крупнейших операторов, работающих с десятками аэропортов по всей стране. Предприятие, которое будет специализироваться на развитии малых региональных аэропортов с пассажиропотоком от 50 до 500 тысяч человек в год, создали специально для участия в конкурсе операторы «Новапорт» и «Аэропорты Регионов». Среди участников конкурса компании с опытом управления аэропортами Красноярска и Хабаровска.

Как отмечают организаторы конкурса, инвестор, который определится конкурсом и приступит к реализации проекта, внесет в развитие аэропорта Благовещенск серьёзный экономический вклад, расширит авиационную маршрутную сеть региона и решит важную социальную проблему амурчан – это обеспечение современными, комфортными и безопасными условиями обслуживания пассажиров на международных и внутренних авиалиниях аэропорта Благовещенск.

Как сообщало Амур.инфо, областное правительство намерено заключить с инвестором концессионное соглашение на 30 лет. Объем инвестиций в проект составит не менее 2,8 миллиарда рублей. По планам, инвестор закончит строительство и реконструкцию объектов аэропорта к 2022 году.