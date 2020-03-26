Амурчан старше 60 лет призывают к особой осторожности из-за коронавируса

В министерстве здравоохранения Амурской области предупреждают граждан старше 60 лет о необходимости соблюдать особую осторожность в связи с распространением коронавируса. Минздрав региона распространяет памятку с советами по профилактике коронавируса для лиц старшего возраста.

«Пожилые граждане находятся в группе особого риска. У людей старше 60 лет из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе вирусная пневмония. Но, конечно, состояние здоровья – очень индивидуальное понятие, и мы рекомендуем не только лицам старшего возраста, а всем людям с ослабленным иммунитетом крайне внимательно подходить к вопросам личной гигиены, ограничить личное общение и особенно – пребывание в местах массового скопления людей, меньше пользоваться общественным транспортом, тем более в часы пик», – отмечает заместитель министра здравоохранения Приамурья Елена Мирлас.

Чтобы обезопасить себя и окружающих, гражданам старшего возраста специалисты рекомендуют чаще мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест, перед приготовлением пищи. Не прикасаться грязными руками к лицу. Использовать для дезинфекции влажные салфетки – ими следует протирать сумки, телефоны, книги и другие предметы, которые выносились из дома.

В случае недомогания нужно вызвать врача на дом, а не идти в поликлинику самостоятельно. Если кто-то из близких выезжал за границу, об этом нужно оповестить врача, не контактировать с ними до окончания карантинных мероприятий. Также нужно соблюдать рекомендации врача по лечению имеющихся хронических заболеваний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области.

«И хотим напомнить гражданам старшего возраста о том, что у нас в регионе работает круглосуточная горячая линия единой дежурной диспетчерской службы "112" по вопросам клиники, диагностики и профилактики новой коронавирусной инфекции. В любое время можно позвонить по этому номеру и получить от доктора квалифицированный совет и всю интересующую информацию», – говорит Елена Мирлас.