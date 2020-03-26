ВОЗ: от коронавируса не помогут ни самоизоляция, ни ограничение на передвижение

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Ограничение на передвижение и самоизоляция граждан не помогут окончательно победить пандемию коронавируса. Это признал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.

По его словам, эти меры позволят лишь выиграть время с распространением коронавируса, но для спасения жизней этого недостаточно. Так можно лишь создать «окно возможностей», полагает глава ВОЗ. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

Существует шесть способов добиться прорыва в борьбе с распространением вируса, считает Гебреисус. В первую очередь необходимо улучшить систему здравоохранения и подготовить медицинский персонал, который готов работать с зараженными. Кроме того, важно выявить всех инфицированных и увеличить число тестов на коронавирус. Гендиректор ВОЗ также указал, что необходимо готовить дополнительные больницы для приема пациентов, следить за всеми контактами инфицированных и бросить все силы именно на борьбу с коронавирусом.

Гебреисус уверен, что такие меры не только остановят распространение вируса, но и не допустят возобновления эпидемии после снятия всех ограничений. «Если вы будете вновь открывать школы и предприятия, то лишь для того, чтобы закрыть их потом», – отметил он.

Ранее в марте представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович назвала два основных симптома коронавируса. Речь идет о высокой температуре и сухом кашле на фоне сильно осложненного дыхания.

Согласно данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились более 466 тысяч человек. Более 21 тысячи умерли, а свыше 113 тысяч вылечились, пишет «Лента.ру».