В Приамурье борются с бесконтрольным потреблением воды в частном секторе при помощи электронных колонок

В Амурской области так называемые «умные колонки» помогают контролировать расход воды в частном секторе. Такие, к примеру, были установлены в 2019 году в Завитинске: в центральной и в железнодорожной частях города.

«Мы установили умные колонки в частном секторе, чтобы исключить бесконтрольное неоплаченное потребление воды. Для этого компании заменили старые колонки электронными аналогами, так называемыми умными колонками. На сегодняшний день уже 320 горожан заключили договор, чтобы законно пользоваться водой. Ранее, когда стояли старые колонки, договоры заключали чуть более 100 человек. Граждане часто задают вопрос: почему мы должны платить за воду из колонки. Хочу отметить, что ресурсоснабжающие компании несут затраты для подачи воды из скважины в сеть, это и трудозатраты, и затраты на электроэнергию для того, чтобы в колонках была чистая, питьевая вода», – рассказал заместитель главы администрации Завитинского района по муниципальному хозяйству Павел Ломако.

Для того, чтобы пользоваться умными колонками, горожанам при заключении договора выдается карточка – ключ к умной колонке, которая, при наличии денег на лицевом счете, включает и отключает подачу воды на колонке.

Пользуясь умной колонкой, человек платит не по нормативу, а за набранные литры. Стоимость воды составляет 3,3 копейки за литр, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Раньше к нам в частный сектор приезжали разные люди на машинах, набирали тоннами воду бесплатно, а мы платили за воду по нормативу. Сейчас с помощью умной колонки я плачу за набранные литры воды и мне это стало выгоднее, дешевле», – поделился житель Завитинска Андрей Евтеев.