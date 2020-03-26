В китайской провинции Хэйлунцзян снизили уровень ЧС, введенный из-за коронавируса

В провинции Хэйлунцзян вечером 25 марта власти понизили уровень реагирования на ЧС со «II» до самого низкого – «III». Он был введен в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Китае.

«С переходом на самый низкий уровень реагирования на ЧС, предприятия смогут приступать к полноценному ритму деятельности, население, приезжающее из мест, где такой же самый низкий уровень реагирования на ЧС, не будет представлять никакого риска (заражения коронавирусом – Прим. ред.). При этом особенно важно следить за въезжающими в провинцию через пункты пропуска из-за рубежа. Они представляют высокий риск заражения коронавирусом», – заявил на брифинге заместитель генерального секретаря КПК провинции Хэйлунцзян Ван Давэй.

Как сообщает Biang, «III» уровень реагирования на ЧС подразумевает восстановление автомобильного и автобусного сообщения между Хэйлунцзяном и другими провинциями. При этом сообщение с Пекином, провинцией Хубэй и другими зонами с «I» и «II» уровнями реагирования на ЧС будет зависеть от правил в этих регионах.

Также планируется восстановить работу автовокзалов, центров перевалки грузов, логистических центров. При этом все работники этих транспортных узлов будут обязаны предпринимать меры предосторожности, связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекции.

Также восстановится прием больных в медучреждениях и будет проводиться подготовка к проведению уроков в школах.

На данный момент в провинции Хэйлунцзян зафиксировано три случая заболевания коронавирусной инфекцией, два из них – завозные. Всего с начала вспышки заболевания, в Хэйлунцзяне зафиксировано 482 случая заболевания коронавирусом.