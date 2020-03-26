Почти 95 миллионов рублей в Приамурье выделили на жилищные сертификаты для детей-сирот

Депутаты Законодательного собрания Амурской области перераспределили более 2 миллиардов рублей. Увеличить расходы по целому ряду направлений удалось за счет нецелевых остатков прошлого года и безвозмездных поступлений.

В частности, поступившие из федерального бюджета на модернизацию региональных и муниципальных школ искусств 17 миллионов рублей и на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны и членов их семей 15 миллионов рублей, а также добровольные пожертвования компаний ДРСК и «Газпром» будут направлены на мероприятия, посвященные 75-летию Победы (10 миллионов рублей), расчистку озера Гольянье в Благовещенске (5 миллионов рублей) и проведение капитального ремонта стадионов (100 миллионов рублей).

Внушительную сумму решено дополнительно направить на социальную сферу, в том числе на принципиально новые меры поддержки населения: 94,8 миллиона рублей предусмотрено на выдачу денежных сертификатов 50 детям-сиротам.

«Несколько лет подряд в области складывается такая ситуация, что в некоторых муниципалитетах органы местного самоуправления не могут приобрести жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из-за завышенной цены на квадратный метр в сравнении со среднеобластной. Губернатор вышел с предложением о создании денежных сертификатов для этой категории. Мы поддержали это предложение, считаем, что это улучшит ситуацию с обеспечением детей-сирот жильем, так как на средства сертификата они смогут приобрести жилье в любом муниципалитете без привязки к месту прописки. А добавив к нему средства материнского капитала или заемные средства, – купить жилье любого желаемого размера», – прокомментировал председатель комитета по социальным вопросам Андрей Рудь.

Параллельно депутаты приняли в первом чтении изменения в закон о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Воспользоваться новой мерой поддержки смогут амурчане, относящиеся к категории «дети-сироты», старше 25 лет, не состоящие на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах. По предварительным подсчетам, таких в Приамурье проживает порядка 900 человек. Кроме того, среди условий получения сертификата предлагается установить отсутствие судимости, наличие постоянного места работы и ряд других, сообщает пресс-служба заксобрания.