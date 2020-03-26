Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:58 0

Почти 95 миллионов рублей в Приамурье выделили на жилищные сертификаты для детей-сирот

Почти 95 миллионов рублей в Приамурье выделили на жилищные сертификаты для детей-сирот
Фото: www.zsamur.ru/

Депутаты Законодательного собрания Амурской области перераспределили более 2 миллиардов рублей. Увеличить расходы по целому ряду направлений удалось за счет нецелевых остатков прошлого года и безвозмездных поступлений.

В частности, поступившие из федерального бюджета на модернизацию региональных и муниципальных школ искусств 17 миллионов рублей и на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны и членов их семей 15 миллионов рублей, а также добровольные пожертвования компаний ДРСК и «Газпром» будут направлены на мероприятия, посвященные 75-летию Победы (10 миллионов рублей), расчистку озера Гольянье в Благовещенске (5 миллионов рублей) и проведение капитального ремонта стадионов (100 миллионов рублей).

Внушительную сумму решено дополнительно направить на социальную сферу, в том числе на принципиально новые меры поддержки населения: 94,8 миллиона рублей предусмотрено на выдачу денежных сертификатов 50 детям-сиротам.

«Несколько лет подряд в области складывается такая ситуация, что в некоторых муниципалитетах органы местного самоуправления не могут приобрести жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из-за завышенной цены на квадратный метр в сравнении со среднеобластной. Губернатор вышел с предложением о создании денежных сертификатов для этой категории. Мы поддержали это предложение, считаем, что это улучшит ситуацию с обеспечением детей-сирот жильем, так как на средства сертификата они смогут приобрести жилье в любом муниципалитете без привязки к месту прописки. А добавив к нему средства материнского капитала или заемные средства, – купить жилье любого желаемого размера», – прокомментировал председатель комитета по социальным вопросам Андрей Рудь.

Параллельно депутаты приняли в первом чтении изменения в закон о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Воспользоваться новой мерой поддержки смогут амурчане, относящиеся к категории «дети-сироты», старше 25 лет, не состоящие на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах. По предварительным подсчетам, таких в Приамурье проживает порядка 900 человек. Кроме того, среди условий получения сертификата предлагается установить отсутствие судимости, наличие постоянного места работы и ряд других, сообщает пресс-служба заксобрания.

Просмотров всего: 45

#жизнь

распечатать


Общество 2

Социальные пенсии подрастут с 1 апреля
Коронавирус

В Приамурье приостановят работу ночных клубов, развлекательных зон в барах и ресторанах

Коронавирус 10

Полиция и Роспотребнадзор начали поквартирный обход амурчан, находящихся на карантине (видео)
Общество 5

Молодежь Благовещенска борется с вандалами, вооружившись краской
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь