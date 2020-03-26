Сбербанк вводит на Дальнем Востоке комиссию за переводы от 50 000 рублей

Сбербанк с апреля отменит «банковский роуминг» – комиссию за денежные переводы между клиентами банка в другие регионы в размере 1 % от суммы, за которую банк часто критиковали пользователи и власти. Об изменении тарифов рассказала зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.

Взамен Сбербанк введет аналогичную комиссию за все переводы свыше 50 000 рублей в месяц независимо от региона. Новые тарифы сначала будут введены на Дальнем Востоке, уточнил представитель Сбербанка, «а потом тиражированы на всю страну», пишут «Ведомости».

Сейчас Сбербанк не берет плату за переводы между своими клиентами в пределах одного региона (редкие исключения перечислены на сайте банка). Но если получатель и отправитель находятся в разных регионах, банк берет 1% от суммы, но не более 1000 рублей. Речь идет о переводах внутри Сбербанка – с карты на карту или со счета на счет из личного кабинета, мобильного приложения или банкомата. Между своими счетами можно переводить деньги бесплатно. Таких переводов, с которых банк берет комиссию, примерно 5%.

В октябре 2019 года премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что банковские комиссии при переводе средств между регионами внутри одного банка недопустимы, и назвал их «банковским роумингом» и «межрегиональной дискриминацией». Уже в декабре Госдума приняла закон, который вступит в силу в июне, о запрете «банковского роуминга»: размер комиссий за переводы между физлицами внутри одного банка не может быть обусловлен тем, что счета открыты в разных подразделениях.

Сбербанк не раскрывает обороты переводов физлиц. Согласно статистике за 2017 год, которую публиковал банк, на него приходилось около 70 % переводов с карты на карту в стране. В 2019 году, по данным ЦБ, россияне совершили 6,4 миллиарда переводов на 35,6 триллионов рублей.

Новая комиссия должна компенсировать отмену платы за «банковский роуминг». Она коснется 12 % клиентов.

«Более 88 % наших клиентов ежемесячно переводят средства на сумму менее 50 000 рублей», – говорит Кирсанова. А для переводов сверх лимита (суммируются переводы по всем дебетовым картам клиента) комиссия составит 1% от суммы, но не более 1000 рублей, следует из данных банка.

«Продукт не может быть абсолютно бесплатным, – объясняет Кирсанова наличие комиссий. – Нам нужны базовые инвестиции в дальнейшее его развитие, в том числе для повышения надежности и стабильности. Комиссии будут направлены на поддержание инфраструктуры, техподдержку и другое».

Можно будет купить подписку на переводы – такого продукта на российском банковском рынке прежде не было, подчеркивает Кирсанова. Например, за 99 рублей можно будет увеличить лимит переводов еще на 50 000 рублей в месяц. Безлимитные переводы можно будет подключить за 199 рублей в месяц, годовая подписка будет стоить 1 599 рублей. Для клиентов с пакетом привилегий «Сбербанк Первый» или Private переводы будут бесплатными вне зависимости от лимита, сказала Кирсанова.

«В основу закона закладывалась идея, что тарифы на переводы в одном регионе и вне его должны быть одинаковыми. Как Сбербанк выполняет этот закон – это его решение. Если оно не противоречит закону, значит, оно верное», – прокомментировал введение комиссий Андрей Кашеваров, замруководителя антимонопольной службы, которая разрабатывала законопроект об отмене «банковского роуминга». Его целями декларировались устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя; мотивация банков к оптимизации бизнес-моделей.

Закон был написан под Сбербанк – никто из опрошенных «Ведомостями» крупных банков (ВТБ, Промсвязьбанк, «Почта банк», «Тинькофф», Райффайзенбанк, МКБ, «Открытие») не берет комиссии за онлайн-переводы между своими клиентами в другие регионы.

Сбербанк обещал в апреле подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка – спустя полгода после дедлайна. Она позволяет переводить деньги по номеру телефона. Система ударит по доходам Сбербанка: он зарабатывает на переводах с карты на карту в другие банки. ЦБ подчеркивал, что тарифы в СБП должны быть низкими, а с 1 мая из-за коронавируса и вовсе запретил банкам брать комиссии за переводы до 100 000 рублей между физлицами.