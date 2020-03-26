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сегодня, 14:34 8

Директор благовещенской школы: поправки в Конституцию должны обеспечить стабильность и развитие

Директор благовещенской школы: поправки в Конституцию должны обеспечить стабильность и развитие
Фото: www.globallookpress.com

Поправки в Конституцию РФ предполагают перераспределение полномочий внутри института государственной власти. Президент делится полномочиями с Государственной думой и Советом Федерации. Верхняя и нижняя палаты российского парламента будут влиять на формирование правительства и назначение силовиков. А местное самоуправление и органы государственной власти смогут совместно и эффективно решать задачи в интересах граждан.

Подобные нововведения – своего рода страховка от ошибок власти. В этом уверена директор благовещенской школы № 22 Людмила Голошумова.

«Если все решает один человек, то рано или поздно это может привести к ошибкам. Если же важные политические решения принимают несколько, то это гарантирует более высокое качество этих решений, плюс исключают коррупционную составляющую. Я думаю, что поправки вернут обычным людям доверие к власти, а чиновники различных уровней будут чувствовать большую ответственность перед своим народом», — отметила Людмила Голошумова.

Изменения вносятся в статьи 81, 83, 102 и 103 Конституции РФ. Предполагается, что принцип «двух ключей» — предоставление полномочий в принятии ответственного решения нескольким государственным структурам — позволит добиться баланса и укрепления власти.

Полный текст поправок в Конституцию можно прочитать по ссылке.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    50 минут назад

    Наивно полагать что на данный момент в России так может быть. К сожалению на практике это будет стандартно: "Мы подумали и я решил"

  • ay

    ay
    43 минуты назад

    Какая ответственность? Перед каким народом? Где она её видела? Как по мне, только другой президент с другой командой смогут обеспечить стабильное развитие в интересах народа. А с Путиным экономика стагнирует. Национальная валюта стабильно обесценивается. Народ погловно нищает переходит в средний класс. Но! Долларовые богачи российцкого происхождения стабильно растут. Па-ра-докс!

  • Рив Норин

    Рив Норин
    43 минуты назад



    Если все решает один человек, то рано или поздно это может привести к ошибкам. Если же важные политические решения принимают несколько, то это гарантирует более высокое качество этих решений, плюс исключают коррупционную составляющую.



    Что она несет???

    В Благовещенске объявлен конкурс, кто смешнее прокомментирует поправки в К ?!

  • Демидыч

    Демидыч
    43 минуты назад

    директору дали поручение выступить от имени товарищей-вторая Терешкова

  • троль здесь

    троль здесь
    37 минут назад



    Директор благовещенской школы: поправки в Конституцию должны обеспечить стабильность и развитие



    точно должны? или опять враньё?

  • Ростик

    Ростик
    27 минут назад

    хосподя... нашли специалиста в области права... чего не спросить нормального юриста на условиях анонимности? он вам такое расскажет про "ключи" и полномочия, что ахните

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    22 минуты назад

    Вот вроде директор школы, должна нести образование в массы, а несёт голимую ахинею. И скорее всего она это понимает, но по другому не может ибо ей настойчиво (приказали)попросили так сказать.

  • Правильный умник

    Правильный умник
    1 минута назад

    Это до какой же степени надо быть лизоблюдом ОПГ"ВЕДРО", что бы такое высказывать? Позорище!

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