Директор благовещенской школы: поправки в Конституцию должны обеспечить стабильность и развитие

Поправки в Конституцию РФ предполагают перераспределение полномочий внутри института государственной власти. Президент делится полномочиями с Государственной думой и Советом Федерации. Верхняя и нижняя палаты российского парламента будут влиять на формирование правительства и назначение силовиков. А местное самоуправление и органы государственной власти смогут совместно и эффективно решать задачи в интересах граждан.

Подобные нововведения – своего рода страховка от ошибок власти. В этом уверена директор благовещенской школы № 22 Людмила Голошумова.

«Если все решает один человек, то рано или поздно это может привести к ошибкам. Если же важные политические решения принимают несколько, то это гарантирует более высокое качество этих решений, плюс исключают коррупционную составляющую. Я думаю, что поправки вернут обычным людям доверие к власти, а чиновники различных уровней будут чувствовать большую ответственность перед своим народом», — отметила Людмила Голошумова.

Изменения вносятся в статьи 81, 83, 102 и 103 Конституции РФ. Предполагается, что принцип «двух ключей» — предоставление полномочий в принятии ответственного решения нескольким государственным структурам — позволит добиться баланса и укрепления власти.

Полный текст поправок в Конституцию можно прочитать по ссылке.