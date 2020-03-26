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сегодня, 14:27 1

Партию медицинских масок отправил Китай из Хэйлунцзяна в Якутию

Партию медицинских масок отправил Китай из Хэйлунцзяна в Якутию
Фото: vk.com

Провинция Хэйлунцзян отправила в Россию первую партию гуманитарной медицинской помощи. Это защитные маски, предназначенные для Якутии. Утром 26 марта груз прибыл в Хэйхэ, откуда его отправят в Россию.

Партия защитных средств медицинского назначения, в том числе 10 000 масок N 95 и 10 000 обычных была отправлена китайской стороной на безвозмездной основе 25 марта с вокзала Харбина поездом К7031 Харбин –Хэйхэ. По прибытии 26 марта в Хэйхэ партия медицинской помощи пересечет границу и из Благовещенска будет доставлена в Якутск, пишет Biang со ссылкой на газету «Хэйлунцзян Жибао».

Как отмечает издание, Якутия неоднократно доставляла в провинцию Хэйлунцзян маски и защитные средства, когда Китай переживал вспышку эпидемии коронавируса. Чиновники провинции отметили, что они помнят о защитной одежде, перчатках, масках и защитных очках, которые передавала Республика Саха (Якутия) в первые дни вспышки коронавирусной инфекции в начале февраля.

Как сообщил 26 марта глава Якутии Айсен Николаев, число больных коронавирусом в регионе выросло за сутки с 10 до 14 человек.

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#Дальний Восток #здоровье #Китай #коронавирус

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Комментарии
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  • mestny

    mestny
    24 минуты назад

    дак вот какой там препод с педа в начале всего китайцам маски отправлял - вот из за него и у нас нет! идиот плять

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