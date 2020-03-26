В Благовещенске опрокинулся грузовик, пострадал водитель (фото, видео)

Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

Утром 26 марта в Благовещенске произошло ДТП с участием грузового автомобиля Howo. Машина опрокинулась, в результате пострадал водитель.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, авария случилась в 09:47 в районе дома № 17 на улице Дорожников: водитель не справился с управлением. Мужчина 1984 года рождения доставлен в Амурскую областную клиническую больницу.