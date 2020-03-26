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сегодня, 14:27 0

В Благовещенске опрокинулся грузовик, пострадал водитель (фото, видео)

В Благовещенске опрокинулся грузовик, пострадал водитель (фото, видео)
Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

Утром 26 марта в Благовещенске произошло ДТП с участием грузового автомобиля Howo. Машина опрокинулась, в результате пострадал водитель.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, авария случилась в 09:47 в районе дома № 17 на улице Дорожников: водитель не справился с управлением. Мужчина 1984 года рождения доставлен в Амурскую областную клиническую больницу.

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🚧В районе плодопитомника грузовая машина, перевозившая щебень, опрокинулась на бок из-за потери контроля управления, сообщил очевидец события. Как видно на фото и видео, автомобиль при этом оказался на участке одной из дач. ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ Стал свидетелем происшествия? Снял видео или фото?📲Присылай ⏩ 📮Direct @skaner28 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 Правила использования материалов @skaner28 в шапке профиля 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #сканер28 #дтпблаговещенск #благовещенск #дтп28

Публикация от ПРОИСШЕСТВИЯ ДТП КРИМИНАЛ БЛГ (@skaner28)

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#ДТП #происшествия #транспорт

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