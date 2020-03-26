Амурский краеведческий музей открыл доступ к виртуальным экскурсиям

В связи с ограничениями, принятыми в качестве мер профилактики распространения коронавируса, областной краеведческий музей прекратил работу с организованными группами. Открытие выставок будет проходить в режиме онлайн, также на сайте музея можно совершить виртуальное путешествие по основным залам и филиалам.

На неопределенное время закрыта интерактивная выставка «Внутри человека».

Открытие выставки работ Анны Тюриной «Коты. Цветы. И кофе», запланированное 26 марта в 15 часов, пройдет без посетителей. Автор расскажет о представленных работах в прямом эфире в сети Инстаграм с аккаунта музея @museum_amur.

Также музей с 26 марта открывает доступ к видеоэкскурсиям, они размещены на официальном сайте www.museumamur.org. Это небольшие фильмы о филиалах и основных экспозициях Амурского областного краеведческого музея: «Три музея. Три имени» (маршрут по трем музеям), «В гостях у Мастера» (музей-мастерская народного художника Александра Тихомирова), «Албазин – древняя столица Приамурья» (история Албазинского острога – первого укрепленного поселения русских на Амуре в XVII веке), «Из истории Албазинского острога», «Чердак. Истории» (истории Благовещенска, которые хранит старый чердак), «Приамурье. Видеолекции».

Что касается индивидуальных посетителей, доступ в музей и его филиалы для них не закрыт. В учреждении усилены все рекомендованные профилактические меры, введен масочный режим. Несколько раз в день залы, стойки в фойе и гардеробе обрабатываются дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью. Установлен запрет на выдачу посетителям во временное пользование системы «аудиогид» и других контактных устройств.

Вопросы о режиме работы и его изменениях можно задавать по телефону 77-34-14.