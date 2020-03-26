В Серышевской больнице снова ищут главного врача

Министерство здравоохранения Амурской области готовится объявить конкурс на замещение должности «главный врач ГБУЗ АО «Серышевская больница». Предыдущий главврач уволился по собственному желанию.

Главный врач Серышевской больницы Пётр Пахомов 23 марта оставил должность с формулировкой «по собственному желанию». На этом посту Пётр Васильевич проработал менее полутора месяцев. На работу его приняли 11 февраля. Информацию о уходе руководителя Амур.инфо подтвердили в областном минздраве.

Главврача в районной больнице искали с декабря 2019 года. Как сообщало Амур.инфо, предыдущий начальник медицинского учреждения также сложил с себя полномочия по собственному желанию.

В настоящее время обязанности руководителя больницы возложены на заместителя главного врача по поликлинической работе Елену Митину.

Министерством будет организован конкурс на замещение должности «главный врач ГБУЗ АО «Серышевская больница»». В числе требований к кандидатам: высшее образование – специалитет по специальности/подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» или профессиональная переподготовка по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» при наличии подготовки в интернатуре и (или) ординатуре по одной из медицинских специальностей.

Стаж работы на руководящих должностях в медицинской организации у соискателей должен быть не менее пяти лет. Жилье предоставляется.