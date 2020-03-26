В Бурятии выявлены первые два случая заражения коронавирусом

В Бурятии выявлены первые два факта заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Оба пациенты госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу.

Их состояние оценивается как удовлетворительное. Сейчас власти выявляют тех, с кем контактировали заболевшие, и ведут с ними работу. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.

На 9:00 26 марта (3:00 по Москве) в больницах Бурятии находятся 24 человека с респираторными заболеваниями, которые прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.