Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:14 6

В Бурятии выявлены первые два случая заражения коронавирусом

В Бурятии выявлены первые два случая заражения коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Бурятии выявлены первые два факта заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Оба пациенты госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу.

Их состояние оценивается как удовлетворительное. Сейчас власти выявляют тех, с кем контактировали заболевшие, и ведут с ними работу. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.

На 9:00 26 марта (3:00 по Москве) в больницах Бурятии находятся 24 человека с респираторными заболеваниями, которые прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Просмотров всего: 658

#коронавирус

распечатать


Коронавирус

Амурчан старше 60 лет призывают к особой осторожности из-за коронавируса
Коронавирус

В китайской провинции Хэйлунцзян снизили уровень ЧС, введенный из-за коронавируса

сегодня, 15:05
Коронавирус 1

Партию медицинских масок отправил Китай из Хэйлунцзяна в Якутию
Культура

Амурский краеведческий музей открыл доступ к виртуальным экскурсиям
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Когда уже у нас начнётся? Ждём-с...

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    не переживаем,в июне примерно 2ю волну обещают

  • Trish

    Trish
    57 минут назад

    может не надо?....

  • домовенок

    домовенок
    56 минут назад

    А как же голосование по поправкам?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    55 минут назад

    домовенок

    А как же голосование по поправкам?



    Перенесли на неопред.срок



  • ay

    ay
    52 минуты назад

    ЛайКа

    домовенок

    А как же голосование по поправкам?



    Перенесли на неопред.срок



    Толку-то? Всё равно проглосуют так, как хотелось бы ВВП. ОН же сам сказал: "Как проголосуете, так и будет".

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь