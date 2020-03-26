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сегодня, 14:05 8

Предпринимателям Амурской области предоставлены арендные каникулы

Предпринимателям Амурской области предоставлены арендные каникулы
Фото: pixabay.com

Правительство Амурской области приняло распоряжение, предусматривающее отсрочку внесения арендной платы предпринимателям, арендующим государственное имущество. Это сделано для поддержки бизнеса в новых условиях, связанных с распространением коронавируса.

Отсрочка предусмотрена: до конца 2020 года по договорам аренды имущества, включенного в перечень объектов, предназначенных для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства, уплата предусмотрена равными частями в 2021 году; за март, апрель, май 2020 года по договорам аренды, заключенным с областными учреждениями и предприятиями, уплата – в срок до 31 декабря 2020 года.

Все предприниматели будут индивидуально уведомлены о возможности получения отсрочки.

Аналогичный акт рекомендовано принять органам местного самоуправления, пишет пресс-служба правительства Амурской области.

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#бизнес #коронавирус

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Альтер

    Альтер
    50 минут назад

    Интересно а как быть тем, кто арендует у частного бизнеса-например тем, кто в Островах арендует помещения?

  • Awesome people

    Awesome people
    49 минут назад

    Напишите сколько таких предпринимателей...1 ил 2? Смешно, просто смешно...

  • Awesome people

    Awesome people
    48 минут назад

    Напишите сколько таких предпринимателей...1 или 2? Смешно, просто смешно...

  • Awesome people

    Awesome people
    48 минут назад

    Напишите сколько таких предпринимателей...1 или 2? Смешно, просто смешно...

  • Awesome people

    Awesome people
    48 минут назад

    Напишите сколько таких предпринимателей...1 или 2? Смешно, просто смешно...

  • Awesome people

    Awesome people
    47 минут назад

    Напишите сколько таких предпринимателей...1 или 2? Смешно, просто смешно...

  • Awesome people

    Awesome people
    47 минут назад

    Напишите сколько таких предпринимателей...1 или 2? Смешно, просто смешно...

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    29 минут назад

    3))))

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