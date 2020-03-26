Предпринимателям Амурской области предоставлены арендные каникулы

Правительство Амурской области приняло распоряжение, предусматривающее отсрочку внесения арендной платы предпринимателям, арендующим государственное имущество. Это сделано для поддержки бизнеса в новых условиях, связанных с распространением коронавируса.

Отсрочка предусмотрена: до конца 2020 года по договорам аренды имущества, включенного в перечень объектов, предназначенных для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства, уплата предусмотрена равными частями в 2021 году; за март, апрель, май 2020 года по договорам аренды, заключенным с областными учреждениями и предприятиями, уплата – в срок до 31 декабря 2020 года.

Все предприниматели будут индивидуально уведомлены о возможности получения отсрочки.

Аналогичный акт рекомендовано принять органам местного самоуправления, пишет пресс-служба правительства Амурской области.