Благовещенские школьники, собравшие больше всех макулатуры, получили велосипед и гироскутер

В ходе акции по сбору макулатуры, приуроченной ко всемирному Дню сохранения лесов, удалось собрать 24 тонны вторсырья. Победители в разных номинациях получили сертификаты на саженцы ценных пород деревьев и ценные призы, в том числе велосипед и гироскутер.

В сложившихся условиях массовое мероприятие устраивать не стали. На награждение пригласили только представителей школ и победителей в личном зачете. Организаторами акции по сбору макулатуры стали факультет природопользования ДальГАУ и региональное министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности. «На спасение одного дерева необходимо 100 килограммов макулатуры. Один небольшой офис в Благовещенске, где работают 10 человек, в течение года может собрать одну тонну макулатуры, то есть 10 человек за год могут спасти 10 деревьев. Либо сэкономить 20 тонн питьевой воды, либо 1000 киловатт электроэнергии, – привел интересные цифры проректор Дальневосточного государственного аграрного университета по научной работе Александр Сенчик.

Активное участие в акции приняли 7 школ Благовещенска – № 26, 14, 11, 1, 10, 4 и 15. На церемонии награждения представителям школ вручили благодарности и подарили живые деревца в горшочках. А вот школам-победителям достались сертификаты на саженцы ценных пород деревьев. За 3 место лицей № 11 (3 800 кг) получит саженец пихты, за 2 место школа № 26 (5 800 кг)– саженец липы амурской, а победители – гимназия № 1 (8 670 кг) – саженец кедра корейского. Уже в мае учебные заведения смогут высадить саженцы на территории возле школ.

«Мы всегда сдаем старый списанный фонд библиотеки, учебники, которые выходят из использования. Макулатуру дети приносят из дома, много в школе накапливается – самостоятельные работы, старые рабочие тетради. А родители чистят свои офисы, предприниматели привозят ненужную отчетность», – поделилась замдиректора гимназии № 1 Мария Золотая.

Отдельные номинации были предусмотрены для классов и учеников. «Не столь важно – собрали полторы тонны или 5 килограммов. Ребенок вложил душу, посчитал, сколько веточек спас у дерева. И не каждый ребенок сам это сможет сделать, только при поддержке семьи, классных руководителей. Большое вам спасибо за участие! Вместе мы с вами обязательно спасем дерево, и не одно», – высказалась заведующая кафедрой лесного хозяйства и лесоэкспулатации ДальГАУ Наталья Юст.

3 место в номинации среди классов занял 2 «Д» класс школы № 10, 2 место у 1 «А» класса школы № 26, 1 место – 10 «Б» класса гимназии № 1. Победители собрали 6, 8 тонны макулатуры.

Призы в следующей номинации вручила заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности. «Эта акция набирает обороты, и все это благодаря вам», – сказала Елена Бусыгина. 3 место занял ученик лицея № 25 Семен Щербаков. Ему удалось собрать 790 килограммов макулатуры. Приз – сертификат на 5 тысяч рублей в спортивный магазин.

Второе место у шестиклассницы лицея № 11 Ксении Гаевой. Ее результат – более полутора тонн собранного вторсырья. Школьнице вручили гироскутер.

«Мы с братом ходили в деревне у бабушки по дворам, собирали газеты, книги, в городе искали альбомы старые, тетрадки. Мы не рассчитывали на призовое место! В дальнейшем я тоже хочу участвовать в этом конкурсе. Чем больше деревьев мы спасем, тем лучше будет для нас. Надеюсь, в следующем году займу 1 место», – рассказала Ксения.

Победительницей в номинации стала также ученица лицея № 11 Анна Медведева. Ее семье удалось собрать 1 тонну 900 килограммов бумаги. Организаторы тут же подсчитали – это может спасти от уничтожения 19 деревьев. Как удалось собрать столько макулатуры, поделился папа девочки: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей! С одними встретились, другими позвонили, проехали по магазинам, бабушка помогла! Так и собрали». Ане вручили главный приз – велосипед.

«Я сам вспомнил свои школьные годы, мы тоже собирали вторсырье – макулатуру и металлолом, ностальгия такая! За последние 20-30 лет все жители планеты нерационально использовали ресурсы, в том числе и в России. Но мы идем к раздельному сбору мусора и его переработке. Цель нашей акции – научить население, детей и родителей, рационально относится к ресурсам, собирать, а не выбрасывать макулатуру, отдавать ее на переработку и тем самым спасать нашу планету, – добавил Александр Сенчик. – В России еще не привыкли перерабатывать и собирать отходы. Но мы к этому придем».

Всю собранную макулатуру организаторы акции сдали на переработку. Из использованной бумаги можно делать кассеты для яиц, коробки, многое другое. Но оказалось, что в Благовещенске не так просто сдать вторсырье. «У нас не так много компаний, которые занимаются сбором вторсырья. Но мы все равно все сдали! Городу хотелось бы пожелать, чтобы появились еще компании, которые занимаются сбором вторичного сырья», – высказалась Наталья Юст.

В ходе акции удалось собрать более 24 тонн макулатуры. Это в 4 раза больше, чем в прошлом году. Организаторы рассчитывают, что следующая акция привлечет еще больше участников, и не только за счёт ценных призов.