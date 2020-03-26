В Приамурье организуют дополнительные лаборатории для исследований на коронавирус

Губернатор Амурской области Василий Орлов утром 26 марта приехал в испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», где выполняют исследования, в том числе на новый коронавирус. Он пообщался со специалистами и осмотрел лабораторию, где делают тесты.

Главный санитарный врач региона Ольга Курганова рассказала, что Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора Амурской области оснащён современным оборудованием для высокоточного проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции). Лаборатория имеет право осуществлять исследования по 2-4 группе патогеннности. В центре предусмотрены все системы биологической защиты стоков, в том числе выбросов.

«Особая система защиты. Все выбросы защищены – стоят специальные фильтры для того, чтобы не было выброса. Уровень биологической защиты оборудования позволят разместить все необходимое на компактных площадях», – рассказала Ольга Курганова.

На первом этаже находится лаборатория, где работают с патогенами биологической, бактериальной природы (сибирская язва и так далее). «В этом помещении у нас есть возможность дополнительно развернуть лабораторную базу и перевести работников на круглосуточный режим работы, в том числе с их проживанием здесь, в базе. Сейчас она в резерве, не задействована в исследованиях», – прокомментировала руководитель регионального Роспотребнадзора.

Губернатор осмотрел вирусологическую лабораторию, где проводятся исследования на COVID-19. «Сейчас здесь всё чистое, материала нет», – предупредили главу Приамурья.

«Именно сюда поступают пробы на исследования. Помещения боксированные. Это зона подготовки проб для дальнейшего исследования. В зависимости от числа проб, данный этап занимает в среднем около 50-60 минут. Специалист в специальной одежде, имеет допуск. Он через передаточное окно передаёт подготовленный материал в следующую зону. Там другой доктор работает», – пояснила заместитель главного врача «Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области» Екатерина Бурдинская.

Учёт результатов – в специальной программе. «Чувствительность реагента очень хорошая. Десять вирусных копий он уже ловит», – отметила Ольга Курганова.

В лаборатории 5 приборов RotorGene, которые позволяют в короткие сроки проводить в режиме реального времени ПЦР диагностику ОРВИ, гриппа, COVID-19. Сформированы 3 врачебные бригады (8 специалистов).

«Сегодня мы в сутки делаем 200 исследований на COVID-19. Можем увеличить до 500. Работаем на двух типах тест-систем. Если идёт подозрение, полностью повторяем цикл на более жёстких тест-системах. В том случае, если произошла сработка, у нас были такие случаи, есть возможность работать с лабораторией "Вектор" онлайн. Мы переправляем всю информацию и проводим с ними консультацию. Кроме того, все подозрительные пробы отправляем в Новосибирск», – сказала Ольга Курганова.

Губернатор попросил уточнить, достаточно ли в регионе сейчас тест-систем. «Сегодня есть на 3 300 исследований. Этого достаточно. Тест-системы регулярно пополняются», – пояснили врачи.

«Сам процесс исследования с момента поступления занимает в среднем 3,5-4 часа в зависимости от количества проб. Отрабатываем день в день. Вчера отработали 90 проб», – рассказала Екатерина Бурдинская.

«Я правильно понимаю, если человек с подозрением и помещён на карантин, через 3,5 часа станет понятно, заражён он коронавирусом или нет, тогда его можно с карантина отпускать?» – уточнил Василий Орлов.

«Нет, отпускать нельзя. Есть инкубационный период. Инфекция в России новая. Всё равно держим 14 дней на карантине, – уточнила Ольга Курганова. – Сейчас стоит задача расширить сеть скрининга. С учётом того, что будут организованы 3 лаборатории и, возможно, будет подключена лаборатория одного из медицинских центров, потенциально это ещё 500 проб в сутки. Это позволит тестировать всех здоровых. Подозрительных мы берём на себя».

Речь идёт о возможности организации трёх лабораторий – в областной инфекционной больнице, областной взрослой больнице и в городе Свободном. Оборудование для них скоро придёт. Деньги на оборудование – 7,5 миллиона рублей – выделили из областного резервного фонда.