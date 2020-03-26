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В Райчихинске задержан подозреваемый в вооруженном разбое

В Райчихинске задержан подозреваемый в вооруженном разбое
Фото: pixabay.com

В Райчихинске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбое. Он уже признался в преступлении. Возбуждено уголовное дело.

В полицию поступило сообщение о том, что в одном из магазинов Райчихинска неизвестный, угрожая ножом продавцу, похитил деньги и сотовый телефон.

Стражи порядка установили приметы подозреваемого. При патрулировании улиц полицейские обратили внимание на мужчину, подходящего под описание. Его задержали и доставили в дежурную часть. Задержанным оказался ранее судимый местный житель 1992 года рождения. Он признался в содеянном. Часть похищенного вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по факту разбоя, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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#криминал #происшествия #Райчихинск

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