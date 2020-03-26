Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:29 0

В Бийске женщину почти полностью затянуло в тестомесильный агрегат (видео)

В Бийске женщину почти полностью затянуло в тестомесильный агрегат (видео)
Фото: скриншот видео

Серьезные травмы получила на предприятии 27-летняя работница предприятия в Бийске. Ее почти полностью затянуло в тестомесильную машину. Спасателям пришлось разобрать агрегат, чтобы вызволить пострадавшую.

Женщину с серьезными травмами доставили в травматологическое отделение городской больницы. У нее зафиксированы многочисленные переломы руки и неполная ампутация на уровне правого плеча.

По факту происшествия Следственный комитет начал доследственную проверку. Специалистам предстоит выяснить все подробности случившегося, а также определить наличие признаков преступления в действиях должностных лиц компании, предусмотренного статьей «Нарушение правил охраны труда», передает ГТРК «Алтай».

Просмотров всего: 209

#производство #происшествия

распечатать


Происшествия

В Благовещенске опрокинулся грузовик, пострадал водитель (фото, видео)
Общество 1

Благовещенские школьники, собравшие больше всех макулатуры, получили велосипед и гироскутер
Происшествия

В Райчихинске задержан подозреваемый в вооруженном разбое
Общество

Замкнувший высоковольтный кабель у детской площадки Благовещенска полностью уберут
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь