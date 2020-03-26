В Бийске женщину почти полностью затянуло в тестомесильный агрегат (видео)

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Серьезные травмы получила на предприятии 27-летняя работница предприятия в Бийске. Ее почти полностью затянуло в тестомесильную машину. Спасателям пришлось разобрать агрегат, чтобы вызволить пострадавшую.

Женщину с серьезными травмами доставили в травматологическое отделение городской больницы. У нее зафиксированы многочисленные переломы руки и неполная ампутация на уровне правого плеча.

По факту происшествия Следственный комитет начал доследственную проверку. Специалистам предстоит выяснить все подробности случившегося, а также определить наличие признаков преступления в действиях должностных лиц компании, предусмотренного статьей «Нарушение правил охраны труда», передает ГТРК «Алтай».