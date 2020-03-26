Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:55 0

Информация о патрулях, задерживающих подростков на улицах, оказалась страшилкой

Информация о патрулях, задерживающих подростков на улицах, оказалась страшилкой
Фото: pixabay.com

Амурчане в мессенджерах и социальных сетях делятся предупреждениями о работе патрулей в общественных местах. Якобы задача таких подразделений – искать гуляющих детей и наказывать родителей штрафами.

В редакцию Амур.инфо прислали текст оповещения для родителей, который рассылают на территории Амурской области.

«Уважаемые родители!!! С 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули (УВД, МКДН, ДО, ОО) по торговым центрам с 11.00 часов до 21.00 часа, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий. Посещение ограничено, контроль за родителями! Спасибо!

В целях безопасности с завтрашнего дня будут проводиться рейдовые мероприятия по школам! Если вдруг ребёнок окажется в школе по таким причинам как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах родителей накажут штрафом! Поэтому разошлите эту информацию по родительским чатам очень срочно!!!!» (пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)

В пресс-службе администрации Благовещенска пояснили, что пока такие меры не принимаются. Мэрия рекомендует ограничить передвижение ребенка по городу и избегать мест массового пребывания людей. Торговые центры детям до 16 лет можно посещать только с родителями. Сейчас подобные патрули не создают и патрулирование не проводят.

Между тем штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции при правительстве Амурской области 25 марта вынес решение о запрете на посещение развлекательных, торговых, игровых центров детьми до 16 лет без сопровождения родителей. Правительство уточняет, что соблюдение этого положения будут контролировать сотрудники УВД. В какой именно форме будет происходить контроль и как будут воздействовать на нарушителей, пока не сообщается.

Просмотров всего: 2030

#дети #коронавирус

распечатать


Коронавирус

Партию медицинских масок отправил Китай из Хэйлунцзяна в Якутию
Культура

Амурский краеведческий музей открыл доступ к виртуальным экскурсиям
Коронавирус 6

В Бурятии выявлены первые два случая заражения коронавирусом

Общество 7

Предпринимателям Амурской области предоставлены арендные каникулы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь