Социальные пенсии подрастут с 1 апреля

С 1 апреля социальные пенсии увеличатся на 6,1 %. Повышение коснется 25 168 амурчан – получателей социальных пенсий. К ним относятся граждане, у которых нет подтвержденного трудового стажа или его не хватило для назначения страховой пенсии, инвалиды 1, 2 и 3 групп, дети-инвалиды, дети, потерявшие одного или обоих родителей, и дети, родители которых неизвестны.

Средний размер увеличения составит более 600 рублей. Средний размер социальной пенсии после повышения составит 10 544 рубля. Размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы составит 13 454 рубля. В Амурской области размер получаемой пенсии устанавливается с учетом районного коэффициента 1,2, 1,3 и 1,4.

Тем пенсионерам, чей уровень общего материального обеспечения окажется ниже прожиточного минимума, установленного в регионе (на 2020 год это 10 018 рублей), органы соцзащиты производят региональную социальную доплату к пенсии. Причем с 1 апреля 2019 года, согласно изменениям в законодательстве, доплата рассчитывается исходя из сумм пенсии и иных выплат без учета их индексации.

По сути, изменения позволяют сначала доводить общую сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума с помощью социальной доплаты к пенсии, а затем, сверх этого, выплачивать сумму индексации пенсий и ЕДВ. Таким образом, материальное обеспечение получателя социальной доплаты к пенсии в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума на величину индексации. В регионе доставка пенсий отделениями почтовой связи начнется с 3 апреля.

Перечисление пенсий в кредитные организации для зачисления на счета пенсионеров пройдет без изменений – 15 и 21 числа. Горячая линия отделения ПФР по Амурской области – 8 (4162) 202-400.