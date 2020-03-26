Врачи сделали операцию питону, пытавшемуся проглотить большое полотенце (видео)

Домашний питон в Австралии едва не погиб, пытаясь проглотить пляжное полотенце не маленького размера. Чтобы извлечь предмет из его желудка, ветеринарам пришлось сделать операцию. Инцидент произошёл в Сиднее.

Супружеская пара заметила, что с их трёхметровым любимцем по имени Монти что-то не в порядке. Одновременно хозяева обнаружили пропажу полотенца. Сообразив, что питон принял его за еду и проглотил, владельцы отвезли животное в клинику.

Монти сделали рентгеновский снимок и подтвердили, что внутри – исчезнувшая пляжная принадлежность. Врачи усыпили змею, закрепили на эндоскопе щипцы, с помощью которых зацепили край полотенца и успешно извлекли его через рот Монти (видео). Питона выписали из больницы на следующий день.

Сиднейские ветеринары отметили, что этот случай – первый в их практике, сообщает сайт «100 хвостов».