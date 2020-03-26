Большинство амурских студентов нерабочую неделю проведут на каникулах

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов. Они объявлены с 28 марта по 5 апреля для предупреждения коронавирусной инфекции.

В документе говорится о вузах, которые находятся в ведении министерства, для неподведомственных вузов такая мера носит рекомендательный характер, сообщают «Ведомости».

В Амурской области есть несколько вузов, которые напрямую не подчиняются министерству образования России.

В ДВОКУ ждут приказа Министерства обороны. В соответствии именно с этим документом в военном училище будут вносить коррективы в организацию занятий. Сейчас курсанты на казарменном положении. Личному составу ограничили увольнения, учащимся ежедневно измеряют температуру и обрабатывают помещения дезинфицирующими средствами. Как пояснили в училище, если даже гражданский преподавательский состав уйдет на каникулы до 5 апреля, курсантов, скорее всего, оставят в училище. Офицеры будут вынуждены продолжать занятия с личным составом. Однако, как изменится режим обучения в ДВОКУ, окончательно станет известно после получения приказа, который в училище ждут 27 марта.

В ДальГАУ, который также считается неподведомственным министерству образования вузом, студентов отправят на недельные каникулы. Ректор университета Павел Тихончук подтвердил журналисту Амур.инфо, что учебное заведение выполнило рекомендации по противодействию распространения эпидемии. В течение недели в вузе будут работать только структуры жизнеобеспечения, учебный процесс в аудиториях приостановят. Сейчас многие иногородние студенты находятся по месту постоянного проживания, тех, у кого нет возможности уехать, оставят в общежитии.

Ранее российские вузы перешли на дистанционное обучение. Ведущие вузы страны открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов. Ректорам получили организовать на территории вузов и кампусов выполнение всех требований по профилактике COVID-19, включая замеры температуры на входе в образовательные и научные учреждения.

Как сообщало Амур.инфо, Амурский государственный университет 16 марта перевел студентов на смешанное обучение. С 17 марта изменили систему обучения БГПУ и ДальГАУ.

В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплаты. Это должно стать одной из мер против распространения COVID-19.

На 25 марта общее число заболевших в России коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 658 человек в 55 регионах страны. Режим самоизоляции соблюдают около 112 000 человек. В Амурской области, по сведениям Роспотребнадзора, больных коронавирусом не выявлено.