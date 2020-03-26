Благовещенский РКЦ из-за карантинных мер изменил график и порядок работы (видео)

Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции благовещенский расчетно-кассовый центр, располагающийся по адресу: Калинина, 52, ограничил число одновременного приема клиентов. Теперь в зал пускают не более двух человек на специалиста, остальным приходится ждать своей очереди на входе.

На сегодняшний день в РКЦ одновременно работают 10 окон. Однако в случае увеличения потока людей специалисты увеличивают их количество. Чтобы не стоять в очереди, гражданам предлагают пользоваться электронными сервисами.

«Мы сделали по электронной почте рассылку, чтобы граждане ограничили свое посещение в офис и пользовались электронной почтой, колл-центром. Мы максимально стараемся обслуживать клиентов заочно, используя интерактивные сервисы. Честно говоря, ожидали, что будет большое число людей на улице. На наше удивление граждане действительно относятся с пониманием к ситуации», – отметила генеральный директор ООО «Благовещенский РКЦ» Татьяна Ревина.

Еще одно нововведение: прием клиентов по вопросам проведения сверки, выдачи справок, кроме справок на субсидию, очно пока не проводится. Горожанам предлагают воспользоваться услугой также через Интернет.

«Если необходима выдача справок на субсидию, мы ведем предварительную запись. Большое количество людей обращались к нам по этому вопросу. Мы понимаем, что это необходимый документ, без которого наши клиенты не обойдутся. Для этого у нас отдельное окно. Скажем так, мы не совсем закрыты для клиентов», – заверила Татьяна Ревина.

Кроме этого, для предупреждения распространения инфекции в офисе раз в два часа проводится влажная санитарная уборка. Сами сотрудники работают в масках и перчатках.