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сегодня, 12:45 0

Замкнувший высоковольтный кабель у детской площадки Благовещенска полностью уберут

Замкнувший высоковольтный кабель у детской площадки Благовещенска полностью уберут
Фото: скриншот видео

В Благовещенске уберут кабель, который сейчас находится в непосредственной близости от детской площадки около дома № 91 на улице Забурхановской и который замкнуло в одну из ночей. Для этого нужно, чтобы грунт полностью оттаял.

Как только это произойдет, потенциально опасный объект полностью уберут.

После происшествия на место выехали ответственные службы, кабель заизолировали, максимально удалили и засыпали, сообщали в пресс-службе мэрии.

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#городская власть #происшествия

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