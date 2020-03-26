Замкнувший высоковольтный кабель у детской площадки Благовещенска полностью уберут
В Благовещенске уберут кабель, который сейчас находится в непосредственной близости от детской площадки около дома № 91 на улице Забурхановской и который замкнуло в одну из ночей. Для этого нужно, чтобы грунт полностью оттаял.
Как только это произойдет, потенциально опасный объект полностью уберут.
После происшествия на место выехали ответственные службы, кабель заизолировали, максимально удалили и засыпали, сообщали в пресс-службе мэрии.
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