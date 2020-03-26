В Приамурье приостановят работу ночных клубов, развлекательных зон в барах и ресторанах

Накануне в правительстве региона состоялось заседание штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции под руководством заместителя председателя Правительства Юлии Рябининой. Были рассмотрены вопросы работы учреждений культуры, спорта, образования.

Принято решение на время установить запрет на проведение спортивных (независимо от количества участников), культурных массовых мероприятий, массовые посещения музеев и мероприятия в них (например, в эти выходные отменяются соревнования по волейболу в Константиновском районе). Должна быть остановлена работа ночных клубов, развлекательных зон в барах и ресторанах (караоке). Эти меры приняты для того, чтобы исключить присутствие в закрытом помещении большого количества людей.

Учреждениям дополнительного образования рекомендовано продлевать действие абонемента (договора на получение услуг) на более поздний срок в том случае, если родители внесли плату, но пока отказываются отпускать ребенка на занятия.

На работу по предварительной записи рекомендовано перейти органам соцзащиты и Пенсионному фонду.

Как ранее сообщало Амур.инфо, членами штаба было принято решение временно установить запрет на посещение развлекательных, торговых, игровых центров детьми до 16 лет без сопровождения родителей. Соблюдение этого положения будут контролировать сотрудники УВД.

Тем временем на базе лечебных учреждений региона, согласно постановлению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, продолжается развертывание резервного коечного фонда. Под изолятор на 280 мест подготовлен Стационар ДГКБ на 280 коек (дети оттуда переведены в АОДКБ).

Под резервный инфекционный госпиталь готовятся койки на базе городской клинической больницы Благовещенска. Пациенты оттуда будут предварительно переведены.

Плановые госпитализации в больницах области приостановлены.