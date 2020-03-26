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сегодня, 11:59 2

В Приамурье при отказе в иске суд сослался на пандемию коронавируса

В Приамурье при отказе в иске суд сослался на пандемию коронавируса
Фото: amuras.arbitr.ru

В Арбитражном суде Амурской области при рассмотрении искового заявления упоминается ситуация с распространением коронавируса и закрытием границы с КНР. В суд обратился участники ООО «Артель старателей "Восточная"». Он требовал обязать провести внеочередное собрание участников общества с включением в повестку вопроса о проведении аудиторской проверки финансовой деятельности за период с 2015 по 2019 год включительно.

У ответчика в компании – 10 % доли в уставном капитале. Он намеревался приобрести остальные 90 % и хотел, чтобы аудиторская проверка показала, какова экономической ситуации на предприятии, отсутствует ли дебиторская задолженность.

Свои требования в адрес генерального директора Ли Цинмина и участников общества он направил еще в декабре 2019 года, но получил отказ с объяснением, что этот вопрос может быть включен в повестку ежегодного собрания общества. Генеральный директор ссылался на то, что один из участников общества – гражданин КНР Ли Цзэнчжи, обладающий 60 % доли уставного капитала общества, – находится на лечении в Корее до 20 февраля 2020.

Ответчик с требованиями не согласился, указав, что участники общества являются гражданами КНР, один из них находится на лечении в Республике Корее, в связи с чем поставленный истцом вопрос может быть включен в повестку ежегодного общего собрания участников. Провести его нужно до 30 апреля. Также ответчик упомянул, что «по объективным обстоятельствам распространения коронавируса пограничный таможенный пункт с Россией закрыт до 1 марта (на тот момент – Прим. ред.), то проведение очного собрания вообще не представляется возможным. Сроки дальнейшей возможности въезда граждан КНР на территорию РФ не определены, что влечет неисполнимость решения суда, в случае принятия положительного решения в данных условиях. К истечению времени закрытия границы объективно настанет срок проведения ежегодного общего собрания участников».

При таких обстоятельствах истец, требующий проведения внеочередного общего собрания участников общества, вправе был созвать и провести такое собрание самостоятельно.

Исходя из этого, суд пришел к выводу, что истец не предоставил доказательств того, что были предприняты все меры для разрешения корпоративного конфликта. И в иске было отказано с возможностью обжалования в Арбитражном суде Хабаровска.

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#Китай #коронавирус #суды

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Комментарии
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  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    3 часа назад

    Это про то, что китайские граждане золото у нас добывают? ))

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    А ты у нас стала разбираться в корпоративных спорах или тебе вопросы участия граждан КНР в золотодобычи покоя не дают?

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