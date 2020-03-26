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сегодня, 11:20 0

В Саратовской области до смерти забит полуторагодовалый мальчик

В Саратовской области до смерти забит полуторагодовалый мальчик
Фото: sledcom.ru

В городе Балашове Саратовской области обнаружено тело полуторагодовалого мальчика со множественными травмами. Местный житель, подозреваемый в совершении этого жестокого преступления, задержан.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти ребенка стала тупая травма головы с переломом костей черепа, ушибом головного мозга.

Следственные органы СК РФ по Саратовской области возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего». К расследованию уголовного дела подключены наиболее опытные следователи и криминалисты регионального СК.

По подозрению в совершении преступления задержан 22–летний мужчина – сожитель матери погибшего ребенка, сообщает Следственный комитет РФ.

Ведется расследование. Мужчина может лишиться свободы на всю жизнь.

Подобное по своей жестокости преступление произошло в Белогорске Амурской области в марте 2019 года. Как сообщало Амур.инфо, 18-летний сожитель матери годовалого мальчика три дня избивал его. Малыш впал в кому и умер в больнице.

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#дети #происшествия

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