В Саратовской области до смерти забит полуторагодовалый мальчик

В городе Балашове Саратовской области обнаружено тело полуторагодовалого мальчика со множественными травмами. Местный житель, подозреваемый в совершении этого жестокого преступления, задержан.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти ребенка стала тупая травма головы с переломом костей черепа, ушибом головного мозга.

Следственные органы СК РФ по Саратовской области возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего». К расследованию уголовного дела подключены наиболее опытные следователи и криминалисты регионального СК.

По подозрению в совершении преступления задержан 22–летний мужчина – сожитель матери погибшего ребенка, сообщает Следственный комитет РФ.

Ведется расследование. Мужчина может лишиться свободы на всю жизнь.

Подобное по своей жестокости преступление произошло в Белогорске Амурской области в марте 2019 года. Как сообщало Амур.инфо, 18-летний сожитель матери годовалого мальчика три дня избивал его. Малыш впал в кому и умер в больнице.