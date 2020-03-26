Рекордное тепло и первый дождь: чем удивила ночь 26 марта в Благовещенске

Ночью столбики термометров опустились до отметки плюс 2,2 градуса. Прежний рекорд принадлежал 2016 году. Тогда ночью 26 марта минимум температуры составил 0,8 градуса со знаком минус.

«Хотелось бы напомнить, что такой теплой ночи предшествовал рекордно теплый день. По уточненным данным, вчера в областном центре воздух прогрелся до плюс 14,7, что на 3 градуса теплее, чем в прежний день-рекордсмен 2018 года, когда температура поднялась до плюс 11,7. А максимумы температур вчера, 25 марта, отмечались на юго-востоке области. В Константиновке воздух прогрелся до плюс 18,5, Пояркове, Архаре, Малиновке плюс 15...16», – сообщили синоптики в аккаунте Амурского гидрометцентра в Инстаграме.

Специалисты напоминают, что территория Приамурья остается во власти активного циклона. В Благовещенске и в большинстве южных районов области сегодня ночью прошел первый в этом году дождь. В северных районах идет мокрый снег. Под утро он начался и на юго-востоке области. С затоком холодной воздушной массы сложились благоприятные условия для гололедных явлений.

В северных районах Приамурья дует сильный ветер. В течение дня его скорость увеличится и на юге области.