МТС бесплатно поможет школьникам дистанционно подготовиться к единым государственным экзаменам

В МТС предлагают бесплатную подготовку к ЕГЭ на базе собственного образовательного онлайн-сервиса Smart University. Также для учащихся 5-11 классов с сегодняшнего дня бесплатно заработают разговорные клубы для совершенствования английского языка.

Специально для подготовки учащихся 9-11 классов к единым государственным экзаменам в период дистанционного обучения, МТС разработала онлайн-интенсивы. С 23 марта до 22 мая они будут доступны бесплатно. Программа состоит из 8 вебинаров по математике и русскому языку и 12 вебинаров по английскому языку. Преподавателями выступают опытные педагоги с многолетним стажем, программа и методические материалы разработаны экспертами ЕГЭ согласно рекомендациям ФИПИ (Федерального института педагогических измерений). Для закрепления материала по результатам каждого занятия ученики будут выполнять домашние задания. Все вебинары планируется дополнительно транслировать на стриминговой платформе WASD.TV для предоставления доступа к ним максимальному количеству школьников.

Ученики 5-11 классов до 22 мая смогут бесплатно практиковать английский язык в разговорных клубах Smart University. Мини-группы до 10 человек, которые формируются исходя из уровня знаний и интересов, помогут сохранить и развить навыки разговора на английском за счет регулярной практики и обеспечат детей общением на время удаленной учебы.

Smart University – сервис МТС для дистанционного образования, на базе которого осуществляются индивидуальные и групповые занятия по русскому, математике и английскому языку для учеников 5-11 классов, а также по английскому языку для взрослых. Обучение проходит на цифровой платформе через мобильное приложение или сайт сервиса.

Партнерский материал