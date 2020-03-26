Первым замминистра амурского здравоохранения назначена бывший главврач онкодиспансера

Главный врач Амурского областного онкологического диспансера переходит в областное министерство здравоохранения. Распоряжение о назначении Светланы Леонтьевой заместителем министра подписал губернатор области Василий Орлов.

Как сообщил Амур.инфо источник, близкий к правительству, Светлана Николаевна будет курировать работу по предотвращению распространения коронавируса.

Светлана Леонтьева начинала трудовую деятельность на севере области – в Сковородинской районной больнице. Амурский областной онкологический диспансер возглавляла на протяжении четырех лет, до этого работала заместителем главного врача АОКБ, сообщает сайт областного минздрава.

Должность первого заместителя министра здравоохранения Амурской области оставалась вакантной с 20 февраля 2020 года, когда ее по собственному желанию освободила Виктория Крупко.

В приемной онкологического диспансера сообщили, что с 26 марта Светлана Леонтьева в медицинском учреждении не работает. Обязанности главного врача исполняет заведующий рентгенологическим отделением Алексей Побережский.